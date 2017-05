Artistas do Boi Caprichoso agradecem à Nossa Senhora do Carmo

A padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, abençoou os trabalhos artísticos do Boi-Bumbá Caprichoso na manhã desta terça-feira (16). A imagem da Virgem do Carmelo chegou ao galpão de alegorias às 8h30mim e saiu nesta quarta-feira, 17 de maio, no mesmo horário para continuar a peregrinação pela cidade. A visita da santa ao local do ofício dos artistas foi organizada pela Comissão da Festa de Nossa Senhora do Carmo 2017.

Durante a chegada da padroeira, houve momento de oração dos artistas plásticos e demais trabalhadores envolvidos na construção do projeto do Boi Caprichoso para o Festival Folclórico de Parintins 2017. O apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, interpretou a toada “Barro, Fé e Catedral”, música do repertório de 2017, em homenagem a criação do festival folclórico, evento instituído pela Diocese de Parintins no ano de 1965.

Os artistas pediram bênçãos ao presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, aniversariante do dia, para conduzir o boi ao caminho da vitória e vencer os obstáculos ao longo dessa caminhada árdua de preparação ao festival. O diácono Marcelo fez explanação sobre oração e devoção à Virgem do Carmelo. “É um momento de afinidade com a mãe do céu e de buscar a capacidade de ter sabedoria para superar os problemas nas adversidades”, disse.

O artista plástico, Juarez Lima, fez a ornamentação e cerimonial para o Boi Caprichoso receber a visita de Nossa Senhora do Carmo. “Três eventos no mundo têm manifestação litúrgica, entre eles o festival de Parintins, com ato de fé e esperança. Todos os anos, reverenciamos a gratidão pelo dom através de uma obra musical ou um trabalho artístico. A cada ano fazemos algo diferente para renovar os votos de fé em Maria”, frisou.

Com informações da assessoria