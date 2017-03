Artistas do Amazonas têm obras expostas no Largo São Sebastião

A partir desta sexta-feira (10), o público de Manaus e visitantes poderão acompanhar os trabalhos realizados por artistas amazonenses, por meio de uma exposição a céu aberto no Largo São Sebastião, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. As obras ficarão disponíveis para visitação gratuita todos os dias, das 15h às 20h30. Cada artista pode expor suas peças artísticas no período de uma semana.

O projeto é uma iniciativa da Associação de Cultura do Estado do Amazonas (Aceam), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e tem a finalidade de proporcionar a oportunidade de divulgação, crescimento e valorização para os artistas – que têm dificuldade para expor seus trabalhos.

De acordo com a presidente da Aceam, Rosa dos Anjos, a temporada de exposições será aberta com os trabalhos do artista plástico Edison Tenazor Tananta, natural de Tabatinga (distante 1.106 km da capital). Ele nasceu na comunidade de Belém do Solimões e é da etnia indígena Kokama.

“O Edison é um artista muito talentoso e já consagrado na região amazônica. A ideia agora é expor todo o seu material para o público de todas as regiões e nada melhor do que fazer isso no Centro Histórico de Manaus”, avaliou.

Ainda de acordo com a presidente da Aceam, os trabalhos do artista têm caraterísticas amazônicas, com a retratação de paisagens típicas da região, que retratam os povos indígenas e exaltam a fauna e flora.

“Tudo isto é retratado em forma de quadros talhados em madeira e pintados com tintas em acrílico”, destacou.

De acordo com a organização do evento cultural, a exposição tem a finalidade de expor as obras e, com isso, atrair venda e lucro para os artistas. Os quadros serão comercializados a partir de R$ 1 mil e o pagamento será facilitado.

“O comprador poderá pagar a quantia em espécie ou cartão de crédito e débito”, informou a organizadora.

Nesta primeira semana de divulgação apenas obras de um único artista serão divulgadas, porém, a partir da segunda semana, novos artistas se reversarão em duplas para expor suas obras de artes no entorno do Largo São Sebastião.

Isac Sharlon

EM TEMPO