Artistas do Amazonas em palco americano

Dois integrantes dos Corpos Artísticos do Amazonas, a partir do dia 16 de março, alçam voos internacionais! O trombonista Hugo Pinheiro, que integra a Amazonas Filarmônica e a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, e a soprano Amanda Aparício, da Orquestra de Violões do Amazonas, viajam para os Estados Unidos, para fazer recitais, ministrar masterclasses e participar de cursos de performance.

O convite partiu do trombonista Bradley Kerns, professor da Universidade de Kentucky, por ocasião da sua visita a Manaus no Encontro Brasileiro de Trombonistas de 2016, que contou com o apoio do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura.

“Será uma experiência muito enriquecedora para nós dois, e não apenas para a nossa carreira, mas um reflexo positivo para o próprio Amazonas, já que voltaremos com uma carga de conhecimento muito boa para ser utilizada tanto nos nossos trabalhos com as orquestras quanto com nossos alunos de música”, afirma Pinheiro.

Os dois artistas farão recitais nas universidades de Kentucky e Morehead, e Hugo Pinheiro ministrará masterclasses para os alunos de trombone das respectivas universidades. Já Amanda Aparício participará de um curso de alta performance operística na universidade de Kentucky, ministrado pela mundialmente renomada soprano Cynthia Lawrence, que já interpretou papéis importantes na ópera mundial, como Micaela em “Carmen”, de Georges Bizet.

Com obras diversas, o recital de Amanda e Hugo também contará com peças de autores brasileiros, como Heitor Villa-Lobos. Uma novidade para os ouvintes será a estreia mundial de uma obra para trombone e piano, composta pelo trombonista.

“Temos, nos nossos Corpos Artísticos, muitos artistas com uma capacidade técnica tremenda, entre eles o Hugo e a Amanda. O fato de eles já terem ganho esse reconhecimento internacional mostra que o trabalho que desenvolvemos no Amazonas com as nossas orquestras e, principalmente, no incentivo diário à cultura durante esses 20 anos tem dado certo, nos dando um ânimo ainda maior para continuarmos assim”, declara o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga.

Currículo

Hugo Pinheiro é formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em performance pela Universidade de Zurich, na Suíça. É tromboni solista da Amazonas Filarmônica, monitor da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica e regente do Coral Infantil do Liceu de Artes e Oficios Cláudio Santoro.

Amanda Aparício é aluna finalista do curso de canto lírico na Universidade do Estado do Amazonas, soprano solista da Orquestra de Violões do Amazonas, regente e professora de canto do Coral Infantil da Fundação Glomam.

