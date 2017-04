Artistas de Caprichoso e Garantido farão shows no Teatro Amazonas até novembro

Nesta quinta-feira (06), artistas dos bois Garantido e Caprichoso estiveram na sede da Secretaria de Estado de Cultura para definir os ajustes para a realização da Temporada de Boi-Bumbá de 2017, que acontecerá no Teatro Amazonas a partir do mês de abril, em comemoração aos 120 anos da casa de espetáculos mais famosa do Brasil. A reunião foi coordenada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e contou com a participação de cantores do Vermelho e do Azul e seus representantes.

Os shows de boi-bumbá ocorrerão em duas quartas-feiras nos meses de abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, sendo facultado às duas agremiações o formato da apresentação. “Cada artista vai poder escolher o que irá fazer nos shows. Gravação de CD, DVD, show aberto ao público, o que ele quiser fazer, e nós iremos ceder a estrutura para que eles possam fazer isso”, afirma o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga.

A ordem das apresentações já foi definida, e os shows contarão com a participação de nomes já consagrados do Caprichoso e do Garantido, como Edmundo Oran, Israel Paulain, Prince do Boi, Gilson Matos, Márcia Siqueira, Kátia Souza e David Assayag. A primeira apresentação é a do ex-levantador oficial de toadas do Caprichoso, Arlindo Junior, no dia 19 de abril.

União de forças

O mais famoso levantador de toadas do Brasil, David Assayag, participou da reunião e fez uma avaliação positiva sobre a iniciativa do Governo.

“Para mim será uma oportunidade excelente de participar dessa Temporada. Em primeiro lugar, porque eu, pelo menos, gostaria de um novo registro do meu trabalho, e vou ter a chance de fazer isso no Teatro Amazonas. Em segundo lugar, todos nós, artistas, estamos felizes pela iniciativa do Governo, de dar toda a assistência possível para nós com essa ideia, que abraçamos com todo o carinho do mundo”, afirmou.

Com informações da assessoria