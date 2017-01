Artistas celebram aniversário de David Assayag no próximo sábado

No próximo sábado (14), grandes nomes da música amazonense vão se reunir para comemorar o aniversário do Imperador do Caprichoso David Assayag. O evento será realizado, a partir das 22h, no Manaus Plaza Shopping, situado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

Márcia Siqueira, Márcia Novo, Vanessa Alfaia, Klinger Araújo, Zezinho Correia, Edilson Santana e Sebastião Junior são alguns artistas locais que devem festejar, no palco, os 47 anos do cantor.

Além de aproveitar um repertório que promete agradar a todos, o público poderá escutar o melhor do MPB, na voz de David Assayag.

Os ingressos estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), do Manaus Plaza Shopping, que fica em frente à loja TV Lar, no primeiro piso do Shopping. O valor de R$ 40 é para lugar individual na mesa.

Mais informações e reservas pelo telefone (92) 99115-9196

Com informações da assessoria