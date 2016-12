Artistas amazonenses ensaiam para festa de réveillon; veja vídeo

Os dez artistas amazonenses que vão participar da festa de réveillon de Manaus fizeram um ensaio técnico e uma passagem de som na tarde desta quinta-feira (29), no palco que foi montado na areia da Praia da Ponta Negra.

O “Show das Estrelas”, evento que reúne grandes nomes da música regional acontece em dois lugares. A festa começa às 22h30 do próximo sábado (31) na Ponta Negra e à 1h do domingo (1), na avenida Itaúba, Zona Leste.

O show tem direção musical de Paulo Marinho. O maestro promete duetos e encontros inusitados. O repertório mescla músicas regionais e canções de sucesso nacional.

“Vamos ter vários estilos, mas todas as músicas que escolhemos são para agitar o público. O Amazonas é rico em diversidade e os artistas locais vão ter a possibilidade de se apresentar de uma forma diferente. Estamos valorizando os nossos músicos, tornando eles os artistas principais da festa”, disse o maestro.

João Fernandes, diretor de arte do espetáculo, disse que o show não é apenas um musical. “Além do repertório eclético, vamos ter coreografias, cenas teatrais, balé e feitos visuais. Vamos trabalhar os diversos gêneros para agradar os gostos e atender toda a população”, informou.

As atração nacional fica por conta do Israel Novais, que deve revezar com a banda Rabo de Vaca entre os palcos da Ponta Negra e da Avenida Itaúba.

“A população vai poder escolher entre as atrações e será bem recepcionada em qualquer uma das festas. Vamos ter muita segurança, serão eventos para família”, disse o diretor presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

Ponta Negra

As atrações na Zona Oeste são Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jessyca Stephens, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim. Os repertórios vão do eletrônico ao forró, passando por brega, sertanejo, boi e até blues.

O show na Ponta Negra vai até à 0h, depois disso acontece um show pirotécnico.

Itaúba

Já na Zona Leste, o show fica a cargo de Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Kátia Maria e Edilson Santana, o repertório também é eclético e deve agitar o público. O show vai até às 3h.

A Praça do Amarelinho, no Educandos, Zona Sul da capital, também recebe um evento de Ano Novo. O custo total das festas é de 3 milhões reais. Outros eventos que acontecem no Mauazinho, Viver Melhor, Colônia Antônio Aleixo e o Réveillon de Iemanjá, também recebem apoio da prefeitura.

Confira o vídeo da passagem de som na Ponta Negra

