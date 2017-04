Artista visual Rakel Caminha apresenta exposição “Tatuagem” no Café Teatro

Na quinta-feira, 6/4, das 16h às 21h, o Les Artistes Café Teatro, no Centro, receberá o lançamento da exposição “Tatuagens”, com a artista visual Rakel Caminha. A exposição é uma produção da jornalista e produtora cultural Wanessa Leal, em parceria com a RAA produções de Rakel Caminha, e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O evento é voltado para todos os interessados em artes visuais e exposições em geral.O projeto surgiu primeiramente em forma de colagem pop interativa, que busca um diálogo entre o real e o surreal. Essas colagens viram adesivos que tatuam as paredes logo no primeiro contato e se transformam em grandes painéis de intervenção entre o real e o surreal.

A exposição reúne aproximadamente 20 obras de artes e uma obra escultural com intervenção aberta ao público de colagem. “Tatuagem” é a segunda mostra pública dos trabalhos da artista visual, a primeira ocorreu em Curitiba.

Segundo Rakel, o objetivo de expor esse trabalho é entregar a população de Manaus uma exposição que dialoga sobre temas relacionados ao humano, a existência e os sentimentos que transbordam e tatuam.

Com informações da assessoria