Artista plástico mistura arte bruta e sensibilidade em suas obras

Linhas, formas e cores se transformam em divertidas maneiras de estimular os pensamentos daqueles que têm contato com a arte de Felipe Gobbi, 35. Gaúcho, o artista plástico define o seu trabalho como “arte bruta com sensibilidade”. “Me defino assim pelo fato de não fazer esboço de nada. Vou direto para a ação. A sensibilidade vem de captar sentimentos e conseguir transcrever para os quadros as minhas obras”, explica o artista.

Gobbi – que até 2011 trabalhava como modelo na Ásia, onde rabiscou seus primeiros quadros – acredita que foi fortemente influenciado pela geração anos 1980 do seriado “Armação Ilimitada”. Ele conta que sempre teve um “olhar curioso” para figuras em geral e arte urbana. “Tudo que envolvia cor e um design mais punk com pouca simetria me prendia a atenção. Isso foi cultivando meu inconsciente e foi só uma questão de tempo para eu começar a me expressar com as tintas e canetas. Foi tudo muito orgânico”, revela.

Como no surf e no skate, foi também nas artes plásticas que ele encontrou uma maneira de passar o tempo e se divertir. Mas é também nesse contato com a natureza que o artista capta as inspirações. “A natureza tem, sem dúvida, uma mega influência no meu trabalho. Tenho uma relação íntima com ela. Sou surfista de alma, me entrego ao oceano com total respeito e amor, amo andar descalço, sentir a terra, reparo muito nas milhões de cores que a natureza nos oferece e em suas formas. Toda essa conexão, de alguma forma, transcrevo para minha arte”, explica.

Dentre os trabalhos em que Gobbi já participou, estão a concepção artística do DVD do Natiruts, a arte de uma linha de camisetas em parceria com a Black Boots e a capa do DVD “País da Fantasia”, da cantora baiana Alinne Rosa. Atualmente, está em turnê com o projeto “Custom Melissa” (que passou por Manaus na última semana), pelo qual foi nomeado “Embaixador das Artes Melissa Oficial”.

“Recebo as informações dos clientes, referências e, com base nisso, transcrevo para as peças”, conta sobre as customizações realizadas nas bolsas, sandálias e sapatos da marca.

Rosianne Couto

EM TEMPO