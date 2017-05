Artista plástico ManausMacaco tem trabalhos selecionados no Festival de Videoarte em Curitiba

Vídeo: Eu acredito

O artista plástico amazonense Claudison Mota, mais conhecido pelo nome artístico ManausMacaco, saiu vencedor no 1º Festival de Videoarte Mirada, realizado em Curitiba, com os projetos “Eu Acredito” e “Sex is violent”. Os trabalhos artísticos, que direcionam críticas à política brasileira e também tratam da relação do homem com os animais, estão expostos na Galeria Boiler, localizada na capital do Paraná.

“Eu Acredito” faz parte de uma série de vídeos publicados no canal do YouTube Hatechicken, projeto experimental criado pelo artista. Em tom irônico, o vídeo mostra políticos corruptos e outras personalidades públicas que, de acordo com o artista, não são relevantes para o desenvolvimento do país. “Esses dirigentes não pensam na coletividade. Estamos vivendo uma crise moral”, opina.

Com mais de 20 anos de carreira e graduado em Pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ManausMacaco afirma que o projeto não vem apenas da persona do artista, mas sobretudo de um cidadão indignado. “A ideia do Hatechicken surgiu no ano passado, durante o Carnaval, depois que um repórter do New York Times expressou sua opinião a respeito da realização da festa num momento crítico que o país estava vivendo. Ele não entendeu porque as pessoas estavam brincando, sem se preocupar com a epidemia de zika”, relembrou.

Ele conta que trata-se de uma experiência nova, que o tirou de sua zona de conforto. Os vídeos produzidos para o Hatechicken misturam desenho, animação e música, tipos de arte que o artista não estava acostumado a mesclar, apenas a trabalhá-los individualmente.

“No caso de ‘Eu Acredito’, foram aproximadamente 18 horas de trabalho para cada cinco segundos de animação. Deu bastante trabalho, mas está compensando bastante”, revela. O trabalho selecionado pela galeria tem duração total de três minutos e quarenta segundos e contou com a colaboração do DJ FabianoPax, que compôs a música utilizada no vídeo, e a artista amazonense Nívia, que emprestou seus vocais para fazer parte da obra.

O significado de Hatechicken (em inglês, “aversão a frango”) ilustra o tom do discurso de ManausMacaco contra o consumo de carne animal. Este, inclusive, é o tema do segundo vídeo selecionado no festival, “Sex is violent”. “Ódio ao consumo, no sentido de não querer vê-los mortos”, ressalta. Na opinião do artista, as pessoas comem carne animal por vaidade. “O gado, por exemplo, é alimentado com produtos que poderiam matar a fome de milhares de pessoas. Os animais são alimentados e preparados unicamente para satisfazer o desejo de comer um bife”, pontua.

A obra artística foi produzida em 2012 e mostra uma situação bastante comum nas feiras da cidade: peixes sendo tratados pelos vendedores para o consumo dos clientes. “Eu discordo do que diz o Kurt Cobain na música ‘Something in the Way’: It’s okay to eat fish ‘cause they don’t have any feelings (Tudo bem comer peixe porque eles não tem sentimentos)”, destaca.

Os vídeos ainda ficarão expostos na galeria durante os dias 1º, 8 ,15 e 22 de junho deste ano.

Sex is Violent:

Galeria

A seleção foi promovida pela Galeria Boiler para todo o país por meio de inscrições de videoarte pela internet. As obras passaram por critérios rigorosos de avaliação. De acordo com a organização do evento, o intuito do festival é pensar na representatividade que o formato possui no campo da arte. A galeria de obras de arte expõe originais, fotografias e gravuras de artistas brasileiros, escolhidos por meio de um programa curatorial que, além de técnica apurada, busca originalidade nas criações apresentadas. Conta com programação que envolve exposições, workshops e meetings.

Kássio Nunes

EM TEMPO