Artista plástico Arnaldo Garcez realiza exposição com obras inéditas em Manaus

O artista plástico amazonense Arnaldo Garcez, em comemoração aos 40 anos de carreira, realiza entre os dias 19 de outubro a 3 de novembro, em Manaus, a exposição “Suíte de Cores”, com 18 obras inéditas. A mostra acontecerá na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. A abertura do evento ocorrerá às 10h do dia 3, no hall do Plenário Desembargador Ataliba David Antonio, no edifício Arnoldo Péres.

Obras

As obras do pintor são conhecidas internacionalmente. Ele representou o Amazonas na Artexpo NY 2013, na cidade de Nova York, uma das exposições mais movimentas do mundo. Os doze quadros eram feitos a partir de tintas que ele mesmo produziu, com a técnica de pigmentações de minerais da região Amazônica, de acordo com o site oficial do artista.

Além de exposições em outros países, suas pinturas já foram usadas em mais de sete novelas da rede Globo, como “Salve Jorge” e estarão presentes também na nova novela “O Outro Lado do Paraíso”, que estreia dia 23 de outubro, às 21h, com 18 obras do artista.

“A minha tendência continua dentro da escola expressionista. Eu trouxe 18 quadros pra apresentar no Tribunal de Justiça, todas inéditos Nessa exposição eu abordo os reflexos do meu cotidiano. ” Disse Arnaldo Garcez.

O artista, que atualmente mora no Rio de Janeiro, vem a Manaus apenas para mostrar as novas obras. Segundo ele, todos os quadros representam a expressão dos lugares por onde passou.

