Artilheiro da seleção em 2016, Gabriel Jesus diz que não imagina superar Neymar

Artilheiro da seleção nesta temporada, o atacante Gabriel Jesus disse na madrugada desta quarta (16) que “não imaginava” conseguir a marca no seu primeiro ano.

O palmeirense foi o autor do primeiro gol do time brasileiro na vitória diante do Peru, por 2 a 0, em Lima, pelas eliminatórias do Mundial da Rússia. Renato Augusto fez o segundo.

“Bem sincero, não imaginava. Sei que trabalhando firme as coisas vão fluir, vou ter oportunidades. É trabalhar e esquecer o extracampo, focar no jogo sempre”, afirmou o atacante, que fez cinco gols na seleção. Philippe Coutinho também foi o outro artilheiro da equipe.

Ele estreou na equipe principal no primeiro jogo de Tite.

Os dois desbancaram Neymar. Desde 2011, o santista era o artilheiro da equipe. Em 2016, ele fez apenas quatro gols.

“Estou trabalhando calado, quieto, querendo ajudar meus companheiros e o Brasil. Em se tratando de Brasil, tem muito jogador de qualidade para vestir a 9, fico orgulhoso de ter essa oportunidade de vestir essa camisa consagrada”, disse.

O próximo jogo dos brasileiros será em março contra o Uruguai, em Montevidéu. A seleção é líder, com 27 pontos, quatro a mais que os uruguaios, que estão em segundo.

Sérgio Rangel

Folhapress