Arthur Zanetti encontra profissionais de Educação Física nesta quinta, em Manaus

O medalhista olímpico e um dos principais nomes da ginástica artística no mundo, Arthur Zanetti, estará em Manaus nesta quinta-feira (1º). O evento, em comemoração ao Dia do Profissional da Educação Física, será realizado às 19h, no salão do Clube do Trabalhador do Sesi, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (Cref-8), conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

De acordo com o presidente do Cref-8, Jean Carlo Azevedo, a ação vai possibilitar um bate-papo e destacar a importância do profissional na vida de um atleta de alto rendimento. “A intenção do evento são duas: a primeira é destacar a importância do profissional de Educação Física na vida de um atleta, pois desde o início da carreira, o Zanetti é acompanhado de perto por um. A segunda é que ele se formou em Educação Física e é atleta de alto rendimento. Vai ser uma forma de motivar ainda mais a classe”, afirmou.

Pela segunda vez em Manaus, o medalhista de ouro das Olimpíadas de Londres 2012 e prata na Rio 2016, está empolgado com o encontro. “Será um prazer enorme ir a Manaus e encontrar com os profissionais de Educação Física. Espero que todos se interessem e queiram participar, pois vai ser um momento de muita troca de experiência”, comentou o campeão.

O treinador de Arthur Zanetti, Marcos Goto, também estará em Manaus para ministrar uma palestra com os profissionais da Ginástica Rítmica (GR) e Artística (GA). O encontro será realizado no Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, também na próxima quinta-feira, dia 1º, a partir das 14h.

“Essa palestra vai ser uma excelente oportunidade para os nossos professores da ginástica rítmica e artística. Todos nós vamos participar e adquirir experiência e essa capacitação vai nos ajudar muito. Será um presente muito bom em comemoração à data”, afirmou a coordenadora do Centro, Alessandra Balbi.

