Arthur vota confiante na vitória e diz que sabe os caminhos para Manaus não parar

O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) chegou para votar em sua Zona Eleitoral, no colégio Dom Pedro II, mais conhecido como Estadual, no Centro de Manaus, por volta de 8h35.

Acompanhado de seu candidato a vice, Marcos Rotta (PMDB), de sua nova esposa e alguns secretários, ele cumprimentou eleitores, deu entrevistas e ficou na fila aguardando para depositar seu voto na urna da seção 748, o que aconteceu efetivamente por volta de 9h.

Alegre e sorridente, Arthur Neto comentou que está confiante na vitória por acreditar que Manaus está hoje muito melhor do que há encontrou há cerca de quatro anos, quando iniciou atual mandato, e que a população sabe que agora a cidade pode avançar ainda mais devido às bases que foram construídas.

“Com certeza Manaus está muito melhor, embora ainda haja muita coisa a ser feita. Fizemos um trabalho bom, limpo, coreto. Fomos ao povo com ideias, mergulhamos na sociedade e eu tenho uma obra para mostrar, e mostrei também as nossas deficiências, aquilo que tem de vir na colheita depois na semeadura. Então a expectativa é a melhor possível”.

Ele ressaltou que não é de tirar os pés do chão, mas que, devido a tudo que fez, está muito confiante na vitória. “Nós temos números e a receptividade popular que é muito grande. Eu tenho a impressão que se desenha uma vitória da maturidade e da experiência, de quem sabe os caminhos de Brasília e do exterior para buscar os recursos e sabe os caminhos – para com toda a crise – não deixarmos Manaus falir, parar. A cidade tem mãos seguras para tocá-la”.

Sobre o seu adversário, Arthur comentou que não tem nada contra ele pessoalmente, e sabe que ele deve ter as suas qualidades, certamente, porém, argumentou que, no momento, Manaus precisa de alguém experiente.

“Democracia não vive de se construir amigos contra inimigos e sim de se saber quem é o melhor no momento. Eu não vejo no candidato os atributos para administrar Manaus sem ter tido uma experiência prévia. Manaus não é par aprendiz, não é programa ‘meu primeiro emprego’. A cidade exige quem já tenha passado por teste de fogo na administração pública antes”.

