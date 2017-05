Arthur vai a Brasília pedir ajuda aos venezuelanos

A situação precária dos venezuelanos em Manaus fez o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, convocar uma coletiva de imprensa, na noite desta quarta-feira (10), para explicar as ações realizadas pelo poder municipal para a assistência aos imigrantes. O prefeito viaja para Brasília, nesta quinta-feira (11), para encontrar o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, onde vai buscar recursos federais para as ações emergenciais humanitárias.

O prefeito destacou as atividades da prefeitura e relatou as dificuldades encontradas para atender a todas as novas demandas desencadeadas com a chegada dos venezuelanos a Manaus. Para controlar a situação, o município tem procurado diversos órgãos para debater o assunto e dividir as responsabilidades.

Segundo ele, há articulações com o Ministério Público do Estado, governos estadual e federal, além de apoio da Polícia Federal, no controle da imigração e da participação dos chamados “coiotes” (pessoas que cobram dinheiro para fazer a travessia ilegal de imigrantes entre países).

Para Arthur, há indícios claros de que existe uma atuação criminosa se aproveitando da situação precária do país vizinho. “Há coiotes ajudando pessoas muito desvalidas a chegarem onde não chegariam sem a participação desses traficantes de pessoas. É um fato muito conhecido internacionalmente, mas algo novo no Brasil e em Manaus”, relatou.

A inércia do consulado venezuelano em Manaus causou revolta em Arthur Neto, que chegou a chamar o cônsul de “energúmeno”.

“Eu fico impressionado com as declarações e posturas do cônsul geral da Venezuela aqui. Não é um diplomata capaz, se arvora em dizer que o governo brasileiro não é legítimo e que não tem nada a ver com a situação dos seus patrícios aqui”, reiterou, dizendo que o caso tem possibilidade de se tornar um impasse diplomático.

Apesar das dificuldades, a prefeitura não pretende expulsar ou barrar a entrada dos venezuelanos. O prefeito afirmou que estão sendo identificados os imigrantes que desejam de fato ficar aqui. Segundo o mandatário, não serão aceitas apenas aquelas pessoas que planejam transformar o trânsito entre os países em um corredor comercial, buscando produtos na Venezuela e trazendo para vender em Manaus.

Ajuda financeira

Durante a coletiva, o prefeito também falou sobre as tratativas em busca de ajuda no custeio das ações envolvendo os venezuelanos. Nesta quinta-feira, ele se reúne com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, para solicitar apoio federal e acertar as bases da ajuda oferecida. Também devem participar representantes do Ministério da Integração Nacional (IN) e Secretaria de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao IN e o secretário municipal de assistência social e direitos humanos, Elias Emanuel.

O custo projetado pelo governo federal é de um auxílio no valor de R$ 20 mil por cada grupo de 50 venezuelanos. A prefeitura contabiliza 387 deles em Manaus. O intuito é conseguir aumentar este valor.

Aproveitando a recente posse de David Almeida, Arthur Neto também anunciou que vai sentar com o governador interino para discutir o que chamou de “ajuda substantiva e generosa”, já na sexta-feira (12).

Raphael Sampaio

EM TEMPO