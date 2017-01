Arthur sanciona lei de isenção de IPTU a igrejas

O prefeito Arthur Neto sancionou a lei que reafirma a isenção automática do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) a templos religiosos. A lei 2.212 é uma iniciativa do vereador Felipe Souza (PTN), fruto do projeto de lei nº 117/16 aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em dezembro passado. A garantia de isenção do IPTU a todas as organizações religiosas só será possível se comprovado que possuem imóvel próprio comprovado mediante Escritura e Registro do imóvel onde funciona o templo religioso.

De acordo com a justificativa do projeto, a lei visa a desburocratizar o processo que é feito todos os anos referente à imunidade concedida às igrejas, e, dessa maneira, minimizar os custos para o município ao realizar o procedimento de renovação de isenção do IPTU por meio do sistema.

Retorno de Arthur

Após uma bateria de exames, o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), afirmou, ontem, que retorna revigorado para a cidade: “Que as ruas me aguardem”. Arthur submeteu-se na última semana a consultas médicas em São Paulo. No entanto, não foi detectada nenhuma alteração na saúde do prefeito, que impedisse o trabalho à frente do Executivo municipal. “Fiz o check-up mais rigoroso da minha vida. Examinei tudo”, explicou o prefeito, afirmando que os exames cardiológicos e neurológicos realizados demonstraram que ele não possui riscos cardíacos e também não há indícios de labirintite.

“Tudo não passou de estresse resultante da minha 13ª campanha. Os exames cardiológicos foram exigentes. E tive de me submeter a um cateterismo, para fazer a prova final. Fiz todo tipo de exame, vários tipos de audiometria e exames neurológicos. Afinal, labirintite pode ter a ver com ouvido e/ou com o cérebro. Logo, os dois precisavam ser exaustivamente investigados”, resumiu o prefeito.

Com a saúde em ordem, Arthur retorna a Manaus para assumir a linha de frente na administração de Manaus e apresentar soluções para os seus problemas cotidianos. “Retorno revigorado. Vamos honrar, Marcos Rotta e eu, cada voto recebido. E governaremos, com igual carinho e respeito, também aqueles que, legítima e democraticamente, optaram por outra via. Estamos prontos para o combate”, afirmou Arthur, agradecendo a todos que elevaram seus cuidados e preces por sua saúde.