Arthur, Rotta e 41 vereadores tomam posse em Manaus

A cerimônia de posse dos candidatos eleitos nas eleições de 2016 iniciou ás 17h15, no Teatro Amazonas. Os primeiros a realizar o juramento, foram os 41 parlamentares que irão atuar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) nos próximos 4 anos. O prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) e o vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB) chegaram após a realização da posse de todos os vereadores, às 17h45.

A posse de Arthur foi marcada pela “quebra de protocolo”, pois foi a própria mulher, Elisabeth Valeiko, que entregou a ele a chave figurativa da cidade de Manaus. Com base no rito, quem deveria fazer a entrega seria o presidente da CMM, Wilker Barreto (PHS).

A mesa foi composta e contou com a presença de autoridades como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), David Almeida (PSD); o presidente da CMM, vereador Wilker Barreto (PHS); o presidente da Ordem dos Advogados no Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy e o senador Eduardo Braga (PMDB).

Sem dar indícios de nomes e data de anúncio do secretariado, Arthur apenas limitou-se a informar que pretende divulgar os todos nomes dos responsáveis por todas as pastas da prefeitura de uma só vez ao longo desta primeira semana de janeiro.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO