Arthur recebe alta após cirurgia para retirada de câncer

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto recebeu alta, nesta segunda-feira (27), e deixou o Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, onde fez uma cirurgia para retirada de um câncer de próstata.

Operado no dia 14 de março, o prefeito segue em recuperação e, como previsto antes, deve ficar mais uns dias em repouso antes de retornar à prefeitura.

“Hoje, 13 luas depois, já de alta, recebo a declaração escrita do querido amigo e notabilíssimo cirurgião: cura completa e necessidade de mais alguns dias de repouso, antes de retomar à luta direta, em Manaus. E, desde já, agradeço à dedicação do meu correto e talentoso vice-prefeito, Marcos Rotta, e do conjunto de nossa equipe de trabalho”, agradeceu o prefeito.

Em postagem feita na rede social, o prefeito chamou a atenção dos homens que já passaram dos 40 anos sobre a importância de deixar o preconceito de lado e realizar o exame de próstata.

“Aproveito para pedir aos homens, acima de 40 anos, que façam, periodicamente, exame de toque e de PSA. Machismo não cabe, é contra a vida. Preconceito não é inteligente. Isso é desprezar a própria saúde”, enfatizou.

O prefeito também garantiu que assim que voltar ao trabalho irá dar mais ênfase às campanhas para que os homens façam tais exames e também de apoio aos pacientes que enfrentam o câncer.

“Chegando a Manaus, minha esposa Elisabeth e eu faremos intensa campanha de apoio às pessoas com câncer, com ênfase nas crianças, e de esclarecimento sobre a necessidade de exames de próstata periódicos e completos. Reafirmo o carinho e o compromisso com Manaus, que receberá de volta um governante ainda mais maduro e testado”, disse Arthur.

