Arthur pedirá mudança da posse do novo governador do AM para setembro

Ao lado da primeira dama, Arthur destacou a cobertura do EM TEMPO na eleição – Michael Dantas

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), disse durante visita ao Jornal Amazonas EM TEMPO, na tarde de ontem, que irá nesta segunda-feira (7) pedir pessoalmente ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que reveja a data do dia 6 de outubro, para diplomação e posse do governador-tampão eleito.

Leia também: David Almeida diz que não fechará portas a candidatos no segundo turno

Para o prefeito tucano, devido ao momento de crise econômica que vive o Estado, a posse deve ser remarcada para a primeira semana de setembro e não outubro. “Vamos aqui dar um prazo bem largo. O TRE-AM tem condições de fazer uma coisa singela, em dez dias, após o segundo turno. Abre o Teatro Amazonas e não precisa de muita pompa. Seria na primeira semana de setembro, 15 dias no máximo”, disse Arthur Neto.

Entre outros argumentos para a mudança da data, sem citar nomes, o prefeito fala da sua preocupação com a gestão do Estado. “O rapaz que está aí já empenhou R$ 2 bilhões, pagou um R$ 1 bilhão, pagou desapropriações que não tinham pé nem cabeça. E ainda vai dar mais um mês e seis dias? Ou não há crise? Se há crise, vamos levar a sério. Se fosse os Estados Unidos, o eleito tomava posse três dias depois”, salientou.

Acompanhado da primeira-dama do município, Elisabeth Valeiko, durante a visita ao EM TEMPO, Arthur Neto agradeceu ao vice-presidente do Grupo Raman Neves de Comunicação pela ajuda que a rede deu à normalidade da eleição. “Foi um pleito bastante tranquilo, de poucos incidentes. Acho que o grupo deu uma contribuição grande para a democracia. Venho como prefeito, em nome de Manaus, agradecer pela cobertura correta que o Grupo Raman Neves fez nesse processo”, avaliou.

Imparcialidade

O vice-presidente, Otávio Júnior, que recebeu o prefeito e a primeira-dama, destacou a imparcialidade com que os produtos do grupo, como os jornais EM TEMPO e AGORA, a TV EM TEMPO e o Portal EM TEMPO, trabalharam nesse pleito, principalmente com a edição do caderno especial diário de política, lançada no dia 25 de junho. “A nossa linha é dar o espaço que todos têm direito e, dentro desse espaço, cada um usa para falar das duas ideias”, observou.

Emerson Quaresma

EM TEMPO

Leia mais:

Resultado das urnas aponta Liliane Araújo como promessa política no Amazonas

Não votei, e agora? Saiba como proceder

‘Futuro do novo governador eleito no AM será definido em duas semanas’, garante Gilmar Mendes