Arthur Neto volta a discutir impasse no transporte público com empresários e rodoviários

Em uma reunião realizada a portas fechadas, na noite desta terça-feira (7), na sede da prefeitura, o prefeito Arthur Neto iniciou uma nova rodada de discussão com empresários do sistema de transporte público de Manaus e rodoviários. O objetivo é encontrar soluções para o problema criado pelo fim da isenção do Imposto sobre Circulação Mercadoria e Serviço (ICMS) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores. A conversa também contou com a participação do vice-prefeito, Marcos Rotta.

Após o governo do Amazonas retirar os incentivos, justificando não concordar com o aumento da tarifa de ônibus e alegando quebra de acordo, os empresários afirmaram que a medida já está provocando efeito na planilha de custos, com aumento de 18% no preço dos combustíveis.

Além disso, terão que arcar com uma multa de 20% no valor do IPVA, uma vez que ficaram aguardando o encaminhamento da Lei de Isenção do imposto, durante todo o ano de 2016, pelo governo do Estado, o que acabou não acontecendo.

“A reunião foi apenas o início dessa nova rodada de discussão. Todos esses fatores que foram expostos pelos empresários e que foram provocados pela retirados dos incentivos por parte do governo estão sendo analisados para que possamos achar uma solução, sem prejudicar a população”, disse a prefeitura.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus (Sinetram), ressaltou que o encontro com os rodoviários e o prefeito Arthur Neto era uma tentativa para se chegar a um acordo sobre o equilíbrio do sistema e melhorias no transporte. A entidade destacou que as negociações vão prosseguir e que ambas as partes estão empenhadas em resolver essas questões.

No entanto, a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), destacou que não se pode chegar a um acordo, uma vez que os próprios empresários não estão cumprindo com as obrigações trabalhistas.

Uma nova reunião estava marcada para a tarde ontem, na sede do Ministério Público do Estado (MPE), para que fosse discutida novamente a data-base 2016 dos rodoviários que ainda não foi paga os trabalhadores.

Novas paralisações não foram descartadas pelo sindicato, por conta do impasse.

“Os empresários continuam com a mesma safadeza. Atrasaram o pagamento do mês e não colocaram o nosso aumento que foi acordado no mês passado. Denunciamos o não pagamento do dissídio e o MP convocou todas as partes para uma reunião nesta terça-feira (ontem). Caso não haja avanço nessa nova negociação, a possibilidade de paralisar o sistema novamente é muito grande”, adiantou o vice-presidente do STTRM, Josildo Oliveira.

Desde o dia 28 de fevereiro, o usuário passou a pagar R$ 3,30 pela tarifa, mas o reajuste não atingiu a meia-passagem, como um dos requisitos da prefeitura para que o aumento fosse efetuado.

Gerson Freitas e Henrique Xavier

EM TEMPO