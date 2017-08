Arthur Neto tenta adiantar posse de futuro governador, mas é impedido por calendário eleitoral

O prefeito Arthur Neto visitou o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) no início da tarde desta terça-feira (8), com a finalidade de conversar sobre um possível adiantamento de posse do futuro governador do AM. A reunião com Yedo Simões, desembargador e atual presidente do órgão, teve início por volta de 12h30 e foi realizada à portas fechadas.

Há alguns minutos da reunião, Arthur trocou algumas palavras com os jornalistas. “Nosso estado está mergulhado em crise e não vejo motivo algum para aguardarmos mais de um mês para empossar o novo governador”, explicou ele.

A proposta de Arthur Neto é que o novo governador tome posse em até 10 dias após o segundo turno da eleição.

Simões disse que não pode pular etapas, apesar da necessidade de gestão – Foto:Michael Dantas.

A reunião, porém, não teve o sucesso idealizado pelo prefeito. Simões declarou que existe um calendário a ser cumprido e que não é possível pular etapas. “O que podemos fazer é dar celeridade ao processo, mas temos prazos que não podemos superar e que precisamos obedecer “, explicou ele.

Leia também: Mais de meio milhão não votaram em eleição suplementar no AM

Na quinta-feira passada (3), o ministro do STF, Ricardo Lewandowski determinou que a diplomação da nova chapa só poderia ser realizada após julgamento dos embargos apresentados pelo ex-governador José Melo (PROS). O segundo turno da eleição estadual está marcado para o dia 27 deste mês.

Atualmente o estado do Amazonas está sob gestão de David Almeida (PSD), que assumiu o cargo provisoriamente após a cassação da chapa de Melo. Sobre Almeida, o atual prefeito apenas lamentou.

“Nossa senhora… Tudo o que ele tinha para fazer ele não fez”, afirmou ele. “Pagar 13º (salário), pagar contas essenciais… e não sair pagando desapropriações. Ele poderia ter saído engrandecido, mas vai sair complicado”.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Amazonino Mendes disputa segundo turno contra Eduardo Braga em eleição do AM

Rebecca Garcia descarta apoiar candidatos no segundo turno em eleição no AM

David Almeida diz que Amazonas vai eleger primeira governadora em eleição suplementar