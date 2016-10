Arthur Neto responde perguntas da população em entrevista no telejornal TV EM TEMPO

O candidato à reeleição, prefeito Arthur Neto (PSDB), participou de uma entrevista na noite desta segunda-feira (17) no último bloco do Jornal da TV EM TEMPO. Mediado pela apresentadora, jornalista Marcela Rosa, o tucano respondeu aos questionamentos da produção e da população, que foi representada por 15 pessoas convidadas pelo programa.

Em um formato diferente, o tucano ficou frente a frente com os quinze eleitores. O ‘olho no olho com o candidato’ durou aproximadamente 17 minutos, divididos entre os temas: transporte público, trânsito, segurança pública, educação e saúde. Todos os temas e quem faria as perguntas foram selecionados por meio de sorteio. Cada pessoa tinha um tema pré-definido e possuía uma numeração – que foi escolhida pelo próprio candidato em uma urna disponibilizada pela produção.

Segundo Marcela Rosa, mais de 200 mil eleitores optaram por não escolher um candidato no primeiro turno e votaram nulo ou branco. Ela questionou o atual prefeito sobre a desilusão dos eleitores com a política nacional e local. O tucano declarou que parte dessa descrença aconteceu devido aos casos de corrupção e de campanhas que violam a ética.

Ao ser questionado sobre a campanha no segundo turno das eleições municipais, Arthur disse que vai manter o padrão utilizado desde o primeiro turno, sem ofender o adversário, Marcelo Ramos (PR).

“Eu tenho anos de vida pública sem rasura. Nunca fui envolvido em casos que mostrasse qualquer desonestidade. Agora quem se envolve nisso e se envolve em campanha com leviandade vai aumentando o nível de descrença da população. Eu espero que nesse segundo turno a gente consiga dar exemplo, sempre com propostas e evitando ataques pessoais. Não se faz democracia sem se ter crença em quem faz política. O político tem que se reinventar para estar à altura da expectativa popular”, disse.

Com temas variados, Arthur falou brevemente sobre os projetos de campanha. Em transporte, ele associou ao tema trânsito e declarou que vai aumentar a abrangência do Bus Rapid Transit (BRT), que deverá se tornar a principal modalidade de transporte público de Manaus nos próximos anos. Em 2017, o tucano prometeu construir sete novos terminais de integração e quatro Estações de Conexões e 50 quilômetros de pista segregada para uso exclusivo do transporte público.

Segundo o prefeito, o BRT é considerado o mais adequado pelo Plano de Mobilidade (PlanMob), de Manaus, por apresentar o menor custo em relação a outras tecnologias de transporte. O custo total é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. O sistema BRT compreende dois corredores: o BRT Norte-Sul e o BRT Leste Sul.

Para a concretização da proposta, o candidato disse que a primeira medida será desapropriar áreas das principais avenidas – que serão alargadas.

Educação

Já na educação, o candidato da coligação “Por Uma Só Manaus” ressaltou que a prioridade do seu governo será os pagamentos dos professores municipais. “Mesmo na crise, nós nos preocupamos em pagar os professores. E mais ainda, em aumentar os pagamentos de acordo com o ganho real dos nossos mais de 28 mil servidores. Vamos continuar a dar um tratamento especial para essa categoria que representa o futuro da nossa cidade”.

Arthur Neto destacou a competência e dedicação dos professores do ensino básico de Manaus, que fizeram a capital amazonense saltar de 23º para 11º no último relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do Ministério da Educação.

Um dos projetos é promover a empregabilidade e o empreendedorismo dentro das escolas. Além de fortalecer as bolsas oferecidas para a população. Além das bolsas Universidade, Pós-graduação e Idiomas, se eleito, o tucano vai criar a Bolsa informática – oferecendo o curso para todos os manauaras.

Alfinetadas

Ao ser questionado sobre a formulação do secretariado municipal numa nova gestão, Arthur Neto garantiu que se preocupa com a nomeação dos seus secretários e muda quando é necessário.

“Jamais nomeei secretários por aliança, ainda mais fazendo alianças para entregar secretarias nas mãos de partidos. Eu não faço isso e por isso muitos migraram os apoios para o outro lado. Eu não faço governo com pressão de partidos, eu faço governo com as mãos livres”, enfatizou.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO