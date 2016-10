Arthur Neto faz reunião com ambulantes e garante apoio no segundo turno

O candidato à reeleição, Arthur Virgílio Neto se reuniu com representantes de 13 que atuam no Centro da cidade, que confirmaram o apoio ao projeto ‘Viva Centro’. O encontro aconteceu na sede de campanha do tucano, na Zona Leste.

Arthur ouviu a demanda de cada categoria e falou sobre seus novos projetos de governo. Ele agradeceu a confiança e afirmou que os projetos que estão trazendo melhorias ao Centro da cidade não irão parar.

“Desde o início de nossa gestão estamos nos esforçando ao máximo para revitalizar o Centro. Esse projeto vai se ampliar e levar melhorias a todos os segmentos que trabalham na parte central da cidade”, disse Arthur.

O presidente da Associação dos Trabalhadores Ambulantes do Comércio, Marcos Maia, repudiou o projeto apresentado pelo candidato adversário que reuniu falsas lideranças dos camelôs e afirmou que levaria a categoria de volta às ruas.

“Como prefeito ele trabalhou junto à categoria com um grande projeto que está mudando a cidade. Nós não queremos voltar às ruas e retroceder. Por isso apoiamos a reeleição de Arthur”, afirmou a liderança.

José Assis, presidente do Sindicato dos Vendedores Ambulantes (Sincovan), reconheceu que a categoria passa por um momento difícil causado pela recessão econômica, mas acredita que o projeto que transformou os camelôs em microempreendedores não deve mudar ou acabar.

“Queremos ver o projeto finalizado com todos instalados em suas galerias e fora dos provisórios. Estamos enfrentando essa crise e acreditamos no prefeito Artur Neto para continuar mudando a vida dos camelôs. Estamos com ele”, disse o presidente da Sincovam.

Estiveram presentes à reunião além de representantes do SindFeiras e Sincovam , representantes da Associação de Vendedores Ambulantes (Avancin), Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, Sindicato dos Trabalhadores do Turismo, Associação dos Feirantes de Manaus, Associação dos Táxis Fretes, Comissões Gestoras das Feiras do Produtor e Manaus Moderna , representantes das Galerias Populares e Camelódromo Provisórios e Federação dos Trabalhadores do Comércio (Fetracom).

Com informações da assessoria