Arthur Neto e Marcelo Ramos reiniciam campanhas nas ruas neste sábado

Os candidatos a prefeito que disputam o segundo turno em Manaus, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), planejam para este sábado (8) colocar o “bloco na rua” e reiniciar suas respectivas campanhas eleitorais, cujo prazo encerra dia 28 deste mês, conforme determina o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No primeiro turno, os candidatos visitaram todas as zonas da cidade, mas somente após os números deste pleito é que irão definir estratégias eleitorais.

As primeiras movimentações de rua do candidato à reeleição, prefeito Arthur Neto, neste segundo turno, iniciam neste fim de semana, conforme informou sua assessoria de imprensa por meio de nota. As equipes de rua já estão com pontos mapeados para que possam fazer “bandeiraços” e distribuir panfletos. Um desses pontos será na Zona Leste da cidade e outro na Zona Centro-Sul. Durante esta semana, o prefeito Arthur reuniu com lideranças de comunidades e de grupos da sociedade. As estratégias para o segundo turno estão sendo fechadas para que a campanha nesta etapa das eleições ganhe, definitivamente, as ruas.

Marcelo Ramos afirma que o pontapé inicial para esta segunda maratona de caminhadas acontecerá sábado pela manhã, no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, centro de Manaus. Ele afirma que irá passar pelas principais ruas do local, como a Marechal Deodoro. Sobre as estratégias adotadas para as próximas caminhadas, Ramos explica que o término do primeiro turno é um termômetro para saber em quais locais os trabalhos deverão ser mais intensificados.

“O primeiro turno é um voo cego. Não há como saber onde se vai ter mais votos, onde se tem mais aceitação e rejeição. Para se preparar para o segundo turno, você já sabe onde ganhou e perdeu, e com base nessas informações decorrentes dos resultados é feita a estratégia para caminhadas de rua”, disse.

Como as zonas Leste e Norte são as mais populosas de Manaus – tanto em número de moradores quanto de eleitores –, Marcelo informa que os bairros de ambas as zonas serão prioridades nas caminhadas, mas admite que também irá reforçar a campanha nas zonas Centro-Oeste e Centro-Sul. E ele não estará só. Além de seu vice na chapa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Josué Neto (PSD), suas ações de rua terão a presença de aliados, como o jornalista Wilson Lima e o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), que declarou na última terça-feira apoio à candidatura do prefeiturável.

“Quando a gente apoia, apoia mesmo. Não apoiamos pela metade”, enfatizou Serafim, sobre a rotina intensa que irá compartilhar com o candidato até o último dia de campanha, dois dias antes das eleições. Marcelo Ramos informou que possui disposição diária para falar de suas propostas à população. “Eu e o Josué Neto temos energia e vigor necessários para as caminhadas”, ressaltou.

Apoios

Um dos apoiadores de Arthur Neto, o vereador Ednailson Rozenha (PSDB), que resolveu não concorrer nas eleições para se dedicar aos negócios, fez um depoimento emocionado e o distribuiu pelo aplicativo WhatsApp para seus amigos. Ele disse que mesmo não concorrendo no pleito, vai ficar ao lado do tucano por questão de fidelidade.

No texto, ele declara: “Houve muitas mudanças, mas não mudou minha convicção de que Arthur é melhor para Manaus! Sei que para muitos políticos a lealdade não é um substantivo valorizado, mas para mim é. Seguirei ao seu lado, prefeito, até o final, porque para mim não resta dúvida de que Manaus precisa de um político do seu tamanho, para continuar administrando com competência a nossa cidade”.

De outro lado, Ramos conseguiu novos apoios. Nesta sexta, o PPL, que estava na coligação de Arthur no primeiro turno, rompeu com a candidatura tucana e vai anunciar, oficialmente, a adesão de seus partidários à coligação “Mudança para Transformar”, que tem como candidatos Ramos e Josué.

Jornal EM TEMPO