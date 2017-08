Arthur Neto diz que crise do AM é grave e que governador eleito deve ter responsabilidade

Arthur disse que fará várias visitas durante o pleito para fiscalizar a lisura das eleições suplementares – Divulgação

O prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) votou no Colégio Amazonense Dom Pedro I, que também é conhecido como Colégio Estadual, no Centro, por volta das 8h30 deste domingo (27). Acompanhado da esposa e do vice-prefeito Marcos Rotta (PSDB), depois de votar, falou com a imprensa sobre a situação emergente do Estado.

Arthur disse que fará várias visitas durante o pleito para fiscalizar a lisura das eleições suplementares.”Eu acredito que o resultado dessa eleição será expressivo. O próximo governo deve ser competente para que possamos sair da mesmice, sairmos da crise e reconduzirmos o Amazonas para o caminho da prosperidade. O caso é muito grave e exige uma responsabilidade do eleito acima de todos os outros governadores possam ter tido. Agora é hora de decisão”, declarou.

EM TEMPO

Leia mais:

Aliança entre Arthur Neto e Amazonino Mendes é selada nesta quarta

Amazonino Mendes anuncia que não vai participar de último debate

Arthur Neto tenta adiantar posse de futuro governador, mas é impedido por calendário eleitoral