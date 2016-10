Arthur Neto comemora reeleição e diz que vai enfrentar crise para desenvolver propostas

O prefeito reeleito, Arthur Neto (PSDB), e o vice, Marcos Rotta (PMDB), comemoraram a vitória nas urnas junto com os eleitores na estação 45, situada na Zona Leste de Manaus, na noite deste domingo (30). A imprensa foi recebida no local para uma coletiva onde o tucano agradeceu os mais de 120 mil votos de vantagem contra o adversário Marcelo Ramos (PR).

Desde as 17h, equipes que trabalharam nas eleições começaram a lotar o lugar, sede oficial da campanha. Arthur Neto conquistou 581.777 mil votos, o que corresponde a 55,96%.

Artur agradeceu a votação no segundo turno. Segundo ele, o resultado confirma o desejo de Manaus em continuar o trabalho que colocou a cidade no caminho do crescimento e do desenvolvimento social.

“A vitória é expressiva. A gente agradece muito ao povo de Manaus. Agradecemos a Deus pela força que nos deu para suportar tanta coisa. Estamos reforçados, agora com o Rotta. Muito obrigada Manaus”.

Questionado se terá dinheiro para fazer mais por Manaus nesse momento de crise econômica, o tucano disse que não vai medir esforços para conseguir desenvolver todos as suas propostas.

“Quando eu enfrento alguém, eu não acho que derrotei quem quer seja. Se fosse o contrário, eu também não me sentiria derrotado. Quem vence na democracia não é o candidato a ou b, quem vence é a democracia, num processo histórico que vai nos amadurecendo cada vez mais para tomarmos as atitudes de autodefesa. As pessoas optaram pela experiência, optaram pela mão firme de quem conhece a máquina administrativa. Nós temos articulações nacionais e internacionais e isso vai nos ajudar a superar este momento. Vamos enfrentar essa crise e vamos fazer sobrar dinheiro para investir na saúde, na educação, na infraestrutura e na ação social para melhoria do nosso povo”, declarou aos veículos de comunicação.

