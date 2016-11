Arthur Neto anuncia mudanças no secretariado municipal em 2017

Em sua primeira coletiva de impressa após ser reeleito, o prefeito Arthur Neto (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (24), que vai fazer mudanças na estrutura municipal. Ele pretende diminuir o número de secretários durante os próximos quatro anos de governo. Enxugamento da máquina, troca de posições e mudanças em algumas secretarias são algumas das ações que serão feitas pelo tucano.

Arthur afirmou que a principal meta da prefeitura para janeiro de 2017, será na busca de recursos nacionais e internacionais, com Parcerias Públicas Privadas (PPP), com o intuito de investir em mobilidade urbana e construção de um aterro sanitário, que já está com o prazo vencido.

“Eu pretendo economizar em recursos diminuindo o custeio e vai ser cobrado sacrifício das secretarias com meta, estimulando os secretários a buscar dinheiro em Brasília”.

Outro ponto falado pelo prefeito foi o adiantamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais, que está previsto para ser efetuada no próximo dia 02 de dezembro. A medida deve injetar na economia R$ 49 milhões, um crescimento de 5% da arrecadação própria do município, e que isso será mantido para o próximo ano. Somando todos os vencimentos que serão pagos, incluindo os salários do mês de novembro e dezembro, mais a segunda parcela do 13º, serão injetados mais de R$ 237 milhões no comércio local.

O tucano afirmou ainda que tem vários nomes em mentes para assumir o cargo de secretário, porém, nenhum até o momento definido. O prefeito ressaltou também, estar confiante na capacidade de poupar recursos e fazer investimentos.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO