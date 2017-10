Arthur já oficializou ao PSDB seu nome às prévias

Pré-candidato a presidente da República, o prefeito de Manaus reconhece que a disputa entre seus pares nas prévias do PSDB vai ser dura, mas afirma que está convicto que seu nome é o mais viável, internamente, para concorrer o cargo máximo do país. E para conseguir o aval, adianta que vai percorrer o país em busca de apoio entre os tucanos.

EM TEMPO – O senhor anunciou sua pré-candidatura dentro do PSDB para disputar as prévias do partido à disputa presidencial no país e, até agora, é o único nome tucano a revelar essa intenção, de fato….

Arthur Neto – Tomara que fique assim até a final (risos). Fiz um calendário, propondo umas datas ao partido e, a partir desse determinado momento de março (quando deve acontecer a eleição interna), eu creio que poderia fazer as prévias. Já ouvi rumores no sentido de que as prévias deveriam ser restritas porque com muita gente votando, seria uma eleição. Seria restrita a um colégio eleitoral do PSDB com senadores, deputados, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, diretoria, membros das executivas municipais. Segundo a pretensão inicial do governador Geraldo Alckmin (São Paulo), seria algo do tipo 20 mil pessoas, mas temos mais de 1,2 milhão de filiados. Quero esse voto. Defendo que todos participem das prévias, porque isso dá legitimidade, o contrário da prévia restrita. Prego que nós sejamos capazes de promover um grande debate nacional e por várias razões. Primeiro porque temos um número significativo de pessoas para debater isso; segundo, porque essas pessoas repercutem em seus locais de trabalho e, terceiro, porque nós vamos debater essa briga por esses votos em cada cidade, cada capital do país e em muitas outras cidades. Estou propondo dez debates entre os presidenciáveis do partido, antes da prévia, como se fosse um ritual. E quero dizer aqui que eu não saio do partido se perder a prévia.

EM TEMPO – O governador e o prefeito de São Paulo, Geraldo Alckmin e João Doria, respectivamente, aparecem como seus principais concorrentes no partido. Eles vão disputar?

AN – Se não disputarem, melhor para mim, porque ganho as prévias sem ter que disputar com eles. Mas, ainda assim correria todos os Estados, cidades e diretórios do PSDB. Fiz uma carta para o Tasso (Jereissati, presidente nacional do partido), sugerindo prazo de inscrição dos interessados de 15 a 30 de janeiro de 2018; recadastramento de todos os filiados para evitar que tenha qualquer coisa errada e, proponho a realização da campanha intrapartidária, incluindo debates entre os inscritos de 1º de fevereiro a 19 de março de 2018. A partir daí, pode marcar as prévias. O que não posso aceitar é que não haja prévia e também considero que é uma perda de oportunidade histórica nós fazermos uma prévia pequena, mesquinha, para 20 mil pessoas valorosas, se nós podemos contactar mais de 1 milhão de pessoas para poder atingir, posteriormente, 100 milhões de eleitores do país. Está na hora de o partido mudar seriamente de rumo. Eu não vim na vida a passeio, mas a trabalho. Quando pensei nisso (ser pré-candidato) e intuí que era assim, quando fiz aquela entrevista nas páginas amarelas da ‘Veja’, fiz pensando exatamente que chega de desprestigiação da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nada contra as demais regiões.

EM TEMPO – E quando o senhor inicia essas viagens pelo país?

AN – Vou começar pelo Norte, porque pretendo ser o estopim de um grande grito do Norte, que tem força parlamentar, com uma bancada de 21 senadores, por exemplo. Somos capazes de parar o país, se houver unidade para isso. Eu quero ser um grito dessas expressões todas. Sem subestimar Rio de Janeiro, um lugar tão querido; sem subestimar São Paulo, onde pretendo entrar muito forte e, sem subestimar o Sul do país. Mas entendo que está na hora de fazer justiça para essas regiões, que têm sido mantidas na periferia, embora sejam regiões com merecimento central. Também vou visitar outros Estados. Já tenho convite do ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB) e do governador de Goiás, Marconi Perillo, por exemplo, para falar da minha pré-candidatura.

EM TEMPO – O que o motivou a entrar nessa disputa?

AN – Tenho uma convicção de que tenho um trabalho muito grande para ganhar essas prévias, pois as chances hoje não são a meu favor. Espero construir essas chances. Agora, tenho convicção de que sou o candidato mais viável na hora em que começar a falar, do que os adversários que tenho no meu partido que, na realidade espero tê-los como aliados e vice-versa. Mas o debate vai ser duro e disputado. O país precisa de gente capaz de decisões. As regiões Norte e Nordeste precisam ser dimensionadas como regiões de fato, para que não sejam mais vistas como periferia do Brasil. Também penso no meu Estado, na minha cidade e, no meu partido. Pergunta se estou satisfeito? Não estou, mas não vou sair dele. Não sou ave de arribação.

EM TEMPO – E entre suas propostas, enquanto pré-candidato, quais se destacam?

AN – Eu preconizo uma guerra contra o crime organizado, contra os cartéis de droga. Uma guerra tem que ser movida pelo Estado brasileiro assim como o Estado colombiano moveu contra Pablo Escobar. A gente não escapa disso, a não ser que a gente não queira enfrentar o problema. Mas a guerra envolve outros pontos, como a ocupação dos espaços dessas organizações pelo Estado brasileiro, que tem que entrar ali e estar presente. Quem quiser debater comigo a descriminalização da maconha, como um caminho para a descriminalização de outras drogas, porque isso dá um golpe rude nas finanças dos cartéis, dificulta e muito. Se você estabelecer esse controle do Estado, da Anvisa e da polícia em cima dos receituários e dentro de um tratamento muito amplo das pessoas que estão viciadas, elas teriam o controle do Estado e não de ter que se marginalizar para obter a droga. Hoje em dia você se marginaliza para chegar aos marginais que vendem a droga. Você teria que, com uma receita, admitindo que tem um problema, ir na farmácia e receber aquela sua cota…

EM TEMPO – Vendida como se fosse um remédio e com receita?

AN – Sim, com receita e com a perspectiva de um dia não se ter mais isso. Agora como está, há uma inversão. Os donos dos cartéis se sentem soltos presos e nós, que nos sentimos soltos, mas estamos presos, por eles. Eles estão começando a dominar a vida dos brasileiros de um jeito que só os alienados não percebem. Então, essas fórmulas todas que nós estamos vendo estão dando em retumbante fracasso. Portanto, está na hora de medidas ousadas. O ex-presidente FHC (Fernando Henrique Cardoso) fez um estudo, no seu instituto, de caráter científico, para discutir a liberação da maconha. Isso mexe fundo no caixa dessas facções.

EM TEMPO – Mas o senhor não acredita que a legalização da maconha pode aumentar a criminalidade no país?

AN – Tem essa coisa de se dizer que a criminalidade aumentaria porque, veja bem a lógica: uma vez reprimidos no tráfico, vão para o meio da rua para assaltar. Mas vão assaltar para quê? Sobreviver? Financiar a droga apreendida? Mas se a droga está liberada? O que adianta assaltar para o tráfico, se as pessoas não precisam mais estar nas mãos dos traficantes, que cobram a conta com a vida, com o estupro com a tortura, mutilação das pessoas. É desse fantasma que o Brasil tem que se livrar e, esse fantasma que, por exemplo, motiva esse boom provisório do (Jair) Bolsonaro, que fala como se fosse um xerife sem ele estar efetivamente preparado para abordar tecnicamente os problemas. Não sei se tem coragem para tomar essas atitudes. Eu tenho. Com a descriminalização, acaba com esse domínio deles (traficantes). Vai voltar para o varejo e não essa coisa sistêmica comandada por cérebros, como Zé Roberto, Marcola, Beira-Mar e o pior, que eles estão mostrando organização política, que estão à frente do Estado brasileiro, que estão vencendo a batalha e, no fim das contas, são pessoas simples, que às vezes nem formação acadêmica tem, mas que não os impedem de liderar de dentro das prisões.

EM TEMPO – Há uma cobrança, quase subliminar, para que haja uma disputa PSDB x PT nas eleições de 2018. O senhor gostaria de enfrentar o ex-presidente Lula?

AN – Tem uma certa lógica, que é falsa. O prefeito João Doria já melhorou – ele faz tudo que o marqueteiro fala. Eu já não sou assim, eu aceito o conselho pessoal do marketing, mas nunca deixei de ser eu. O Doria, em algum momento, achou que insultar o ex-presidente Lula que, com esse palavrório, ele ganharia o anti-lula. Mas se virmos retratos não tão antigos, a gente vê o congraçamento de Lula e Dilma com Doria. A empresa dele não se queixou do período do Lula, enquanto eu fazia oposição dura ao ex-presidente do primeiro ao último dia de mandato. Eu não preciso insultar o Lula para ser reconhecido como quem o enfrentou quando todo mundo calava. Quando ele era um semideus no meu Estado e no meu país, eu o enfrentei. Não preciso tratá-lo mal. E há uma outra lógica, que eu temo que prenda meus dois adversários, em que um dizendo assim: estou insultando porque quero no fundo ser o contraponto a ele e, o outro, dizendo: vou ganhar as prévias do partido e o Lula não vai ser candidato porque vai ser condenado. Eu entendo que ele (Lula) delinquiu, que pecou de maneira muito grave, que não é defensável em vários desses processos a que responde. Me decepcionou profundamente, quando apertado, joga a culpa para a falecida esposa. Mas, eu não tenho um pingo de medo de disputar a eleição com ele. Essa polarização entre nós já houve, quando ele era presidente e eu um simples senador da oposição. Ele jurou que não ia deixar me eleger e quem foi o veículo da minha retirada do Senado, depois que virei prefeito, não ganhou mais nenhum, a não ser quando estava comigo.

EM TEMPO – Amanhã, o senhor vai palestrar na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que reconheceu a sua gestão municipal como a melhor do país na questão fiscal. Como o senhor recebe essa premiação?

AN – Fico muito feliz porque o índice Firjan veio de uma pesquisa muito extensa e intensa e concluíram que Manaus é a cidade mais equilibrada fiscalmente e daí que vem outras conquistas, outros prêmios, que levamos nesse período. Tivemos a sobrevivência clara. Enquanto o Estado do Amazonas naufragava, Manaus não naufragou e cumpriu seus compromissos. O prêmio é um reconhecimento ao nosso amadurecimento institucional e deve ser explicado não como prêmio, mas que fizemos tudo isso porque queríamos independência financeira e o enfrentamento da maior crise financeira do país. Isso é uma avaliação. A Prefeitura de Salvador fica na nossa frente no item “investimento federal”, mas isso se explica pela perseguição que tivemos do governo federal. Nesse item perdi de Salvador, mas quando se trata do item “capacidade própria de investimento”, mostra que hoje temos quase R$ 900 milhões de capacidade para investimentos e, isso em números conservadores. Esse índice mostra ainda que Manaus tem a melhor previdência pública, contabilidade e um portal da transparência entre municípios e Estados do Brasil. Tudo isso porque tivemos um projeto, de 2013 para cá, de fortalecimento institucional da prefeitura para aguentar o que aguentou: 3 anos de perseguição do governo Dilma e quase 3 anos de desgoverno do Estado. Espero estabelecer com o novo governo do Amazonas boas relações, correta e produtiva.

EM TEMPO – A Prefeitura de Manaus já fechou o Orçamento para 2018?

AN – Estamos planejando Manaus de 2018 a 2030, que é uma grande novidade aqui. A cidade de Maringá (PR), por exemplo, está se planejando até 2047. Nós queremos entrar nessa elite que se planeja. Não vamos fugir das urgências, mas nós já temos maturidade institucional suficiente para viver planejando. A expectativa é que o Orçamento de 2018 chegue em torno de R$ 5 bilhões.

Valéria Costa

EM TEMPO

