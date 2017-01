Arthur faz primeira reunião com secretariado

A primeira reunião geral do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o seu secretariado nesta nova gestão foi realizada na manhã deste domingo (8) no Palácio Rio Branco, Centro Histórico de Manaus. Participaram da reunião o vice-prefeito Marcos Rotta e o líder do governo na Câmara Municipal, Marcell Alexandre.

A linha que conduziu a reunião foi a austeridade nos gastos públicos e a busca de recursos nacionais e internacionais para novos investimentos, além das Parcerias Público Privadas (PPPs) e Concessões Onerosas.

“Fundamental e simbólico que essa reunião tenha sido realizada em um domingo para mostrar nossa disposição de trabalharmos por Manaus. O nosso lema é a austeridade fiscal e a busca por recursos sejam eles federais, internacionais e, ainda, locais”, explicou Arthur.

Outro tema abordado foi o forte clima de insegurança que assombra a cidade em virtude dos acontecimentos no sistema penitenciário ocorridos na última semana.

“Não poderíamos deixar falar desse quadro de insegurança que está assustando Manaus e prejudicando a atividade administrativa das nossas secretarias já a esta altura em Unidades básicas de saúde, no parque do idoso e em escolas que estão sob constante ameaça”, desabafou ao declarar que será uma gestão coesa e que trará resultados positivos.

Com a missão de coordenar as ações ligadas a mobilidade urbana, Marcos Rotta qualificou como extremamente produtiva a reunião para alinhar as ações destinadas aos os próximos 60 dias.

“É um processo de conhecimento e troca de experiências para possamos continuar avançando. Vamos nos reunir semanalmente e destacar nossas prioridades para, assim, superarmos desafios e os obstáculos e realizarmos uma administração a altura do que espera a cidade”, explicou.

O líder do governo na câmara lembrou que o desafio nesta gestão será grande dado o momento econômico que ainda passa o país e que esses encontros direcionam as ações das secretarias para driblar dificuldades e dar continuidade na prestação de serviços de qualidade à população.

“Estamos buscando um bom entendimento principalmente pelo princípio da harmonia entre os poderes nesse momento de crise que enfrentamos. Essa reunião com todos os secretários foi muito produtiva pela visão da busca de investimentos”, comentou o vereador.

Com informações da assessoria