Arthur faz mistério sobre secretariado

A duas semanas da cerimônia de posse, o prefeito reeleito Arthur Neto (PSDB) ainda mantém o mistério sobre os nomes que irão compor o seu secretariado para a gestão dos próximos 4 anos. Até o momento, todos os atuais gestores já entregaram seus cargos e colocaram suas funções à disposição do prefeito. Nos bastidores, os nomes mais comentados para as pastas são o vereador Elias Emanuel (PSDB), que poderá assumir a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), Marcel Alexandre (PMDB) e Gedeão Amorim (PMDB).

Antes de sua segunda gestão, que iniciou em 1º de janeiro de 2013, Arthur realizou uma coletiva de imprensa para anunciar todos os nomes dos novos secretários, quatro dias antes da posse, no dia 27 de dezembro. Ao falar com a reportagem por telefone, ele afirmou que não tem data para divulgar os nomes do seu secretariado, mas garantiu que vai fazer os ajustes necessários para que possa continuar a fazer uma grande administração.

Os aliados e secretários aguardam com bastante ansiedade as definições e mudanças. Segundo informações que foram repassadas pela assessoria do tucano, ele irá fazer o anúncio na última semana deste ano.

O vereador Hiram Nicolau (PSD), que compõe a base do prefeito e que está sendo cotado como candidato para a presidência na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na próxima legislatura, diz que até o momento não houve conversas com Arthur sobre a mudança no secretariado, mas diz que há relatos de que o líder do governo na casa, Elias Emanuel (PSDB), seria cotado para assumir alguma secretaria.

“Não tenho informação oficial sobre isso, somente boatos de que o Elias pode ser cotado e que até mesmo o deputado federal, Marcos Rotta (PMDB), poderia assumir uma Secretaria de Mobilidade Urbana que será criada. Eu acredito que Elias acabará assumindo uma secretaria, mas eu não tenho confirmação nem dele, nem do prefeito”, disse.

Em resposta, Elias optou por não especular sobre uma possível nomeação para secretário. Ele informa ainda que por Arthur ser o líder máximo dentro do partido, qualquer coisa que for dita por ele (Elias) poderá vir como mal–entendido. “Até agora, o prefeito não adiantou absolutamente nada a respeito desse assunto. Eu vou ser diplomado como vereador de Manaus e tenho uma responsabilidade de compor o meu novo gabinete, do mesmo modo que o prefeito. Ele é quem vai dizer quem compõe o secretariado dele e, por isso, temos que aguardar ele se pronunciar”.

A reportagem entrou em contato com o vice-prefeito eleito, Marcos Rotta (PMDB), porém, até o fechamento não obtivemos respostas. Por conta disso, a equipe entrou em contato com o senador e líder do PMDB estadual, Eduardo Braga, para saber se alguém dentro do partido pode ser indicado, tendo em vista a coligação feita durante as eleições municipais deste ano.

Durante a entrevista, Eduardo declarou para o EM TEMPO que chegou em Manaus na última sexta-feira (16), após semana intensa de votação no Congresso Nacional, e que até o momento não houve conversa com o prefeito e nem acordo feito sobre a indicação de um nome. “Não conversei nada. Cheguei hoje de Brasília e não falei nada com ninguém. Não tenho nenhuma informação ou nada para declarar”, disse Braga.

Questionado sobre ter outros nomes indicados e que fazem parte do partido, como vereador Marcel Alexandre (PMDB) ou até mesmo Gedeão Amorim (PMDB), eleito pela primeira vez como parlamentar municipal, Braga também afirmou não ter nada a declarar sobre isso, porque também não há qualquer tipo de informação.

Indagado sobre o assunto, o vereador Marcel disse que, até onde sabe, o PMDB não tem articulação com o prefeito Arthur nessa área. De acordo com ele, não há qualquer reivindicação do partido. “Já temos o vice, e isso para nós é uma boa cooperação para Manaus. Se o prefeito quiser cooperação do PMDB, estamos disponíveis, mas não houve acerto”.

É fato que o prefeito Arthur esteja fazendo segredos sobre a mudança do seu secretariado. De acordo com um dos seus secretários, Ulisses Tapajós, que comanda a Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), todos os gestores entregaram uma carta de demissão, oferecendo ao tucano seus cargos.

“Para que ele fique mais à vontade para mudar as pessoas que ele desejar. Só que até agora eu não fui chamado para conversar com a respeito. Ele ainda deve estar fazendo a sua estrutura de quem ele deve convidar e de quem não deve ficar”, comentou.

Questionado se há vontade de permanecer à frente da Semef, Ulisses ressalta que está muito empenhado no ajuste do plano de trabalho, e o que prefeito tem chamado muito para conversar sobre as principais prioridades e o que vai fazer em 2017. “Somente isso, sem muito margem para alguma especulação”, disse.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO