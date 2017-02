Arthur faz balanço da gestão na abertura dos trabalhos da CMM

Dando largada aos trabalhos da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM), localizada na Zona Oeste da capital, o prefeito Arthur Virgílio Neto fez, nesta segunda-feira(6), um balanço de seus quatro anos à frente do Executivo municipal. Ao lado do vice-prefeito Marcos Rotta e da primeira-dama Elisabeth Valeiko, o prefeito fez a leitura de sua mensagem anual, destacando os avanços alcançados, mesmo em um período de forte crise econômica e de escassez de recursos.

“Todos conhecem o cerco que sofremos, por três anos, do Governo Federal, sem deixarmos de cumprir nossas obrigações essenciais e sem perdermos o controle das finanças. Criamos, apesar desse ambiente movediço, condições para fortes investimentos em Infraestrutura, Educação, Saúde, entre outros incentivos à formação de nossa gente”, afirmou Arthur Neto.

Dentre os principais ganhos conquistados no período e que se refletem diretamente na qualidade de vida dos manauaras, segundo o prefeito, está a ampliação da cobertura de saúde pública em Atenção Básica, que saiu de 23% para 60% da população que utiliza o Serviço Único de Saúde (SUS). “Trabalhamos saúde com afinco, ampliando e construindo novas UBSs, bem como aprimorando o nosso atendimento. Nossa meta é, nos próximos quatro anos, chegar aos 100% de cobertura, entre o serviço público e o particular”, destacou.

Na educação, Manaus saltou do 23º lugar para a 11ª colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), realizado pelo Ministério da Educação (MEC). “E nosso objetivo é passar para o G10, contando com o empenho de professores, diretores, gestores, pedagogos e todo o pessoal da Secretaria Municipal de Educação (Semed)”, completou Arthur.

Outro avanço apontado pelo prefeito foi a organização do comércio ambulante no Centro da cidade, com a construção das galerias populares. “O trabalho não acabou. Sobretudo para valorizar o esforço desses trabalhadores, que tanto nos estão auxiliando, a fiscalização será reforçada e novos espaços serão construídos, além da ampliação das galerias Espírito Santo e dos Remédios e do pleno funcionamento do Shopping Popular Jornalista Phelippe Daou, situado na zona Leste”, disse.

Transporte

Desde que tomou posse para este novo mandato, o prefeito Arthur Virgílio Neto tem apontado a implantação do BRT como carro chefe de sua gestão ao lado de Marcos Rotta, que será o responsável por coordenar os trabalhos que elevarão o Sistema de Transporte Coletivo de Manaus a outro patamar. Durante a leitura da mensagem anual na CMM, Arthur voltou a defender que a capital precisa de um sistema eficiente que contemple todos os requisitos de mobilidade.

“Nosso dever é melhorar as condições do sistema tradicional, um tanto exaurido, que aí está. Mas está na hora de se estabelecer um novo sistema de transporte, de tecnologia elevada e que já está sendo preparado para a cidade de Manaus. O Bus Rapid Transit (BRT), ou simplesmente Transporte Rápido por Ônibus, é uma opção concreta, sem prejuízo de outros modais complementares”, explicou Arthur Neto.

Ainda segundo o prefeito, outros modais como o Aeromóvel ou VLP – Veículo Leve sobre Pneus – também estão sendo avaliados para funcionar de maneira integrada ao BRT, considerando as melhores oportunidades para Manaus ter o seu sistema próprio, adaptado às possibilidades econômico-financeiras da prefeitura. “Já temos o sinal positivo do Ministro Bruno Araújo, do Ministério das Cidades, para financiar o projeto básico do BRT. Trata-se aí de um sistema que proporciona mobilidade rápida, massiva, confortável, segura e eficaz, como pude verificar em minha viagem à Colômbia”, pontuou.

Cidade Inteligente

Um projeto silencioso e que avança a cada dia, com estudos e assessoria de técnicos de primeiríssimo nível, o “Manaus inteligente” já conta com uma plataforma digital, que unifica todos os bancos de dados da administração, e uma base cartográfica georreferenciada, criando condições para a melhor gestão e prestação de serviços online à população nas áreas de saúde, transporte, educação, finanças, entre outras.

Aproximadamente R$ 20 milhões já foram investidos em um dos mais modernos datacenters do Brasil, sediado na Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef). O próximo passo é conectar toda a cidade por meio de uma rede de fibra óptica. Mais de 800 pontos, como escolas, postos de saúde e demais órgãos públicos municipais, estarão plenamente interligados. Em bem pouco tempo, toda a população de Manaus poderá ter acesso aos mapas multifinalitários e solicitar serviços online.

“Em breve, Manaus, que já é a campeã da iluminação de LED, estará entre as cidades mais avançadas, tecnologicamente, ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte”, ressaltou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Turismo e eventos

O prefeito também destacou a performance da capital amazonense em grandes eventos nos últimos quatro anos. Na Copa do Mundo de 2014 foi eleita, pela Fifa, como a cidade de melhor desempenho na realização do torneio, opinião também compartilhada pelos milhares de turistas que percorreram o Brasil. Os Jogos Olímpicos de Futebol da Rio 2016 vieram para selar a capital como futura meca do turismo internacional. Isso sem falar no Amazônia Live – o Rock In Rio Manaus – que trouxe Plácido Domingo para cantar ao mundo em pleno rio Negro e o Réveillon da Cidade, que já conta com público de, aproximadamente, 500 mil pessoas.

Com informações da assessoria