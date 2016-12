Arthur está otimista com recursos federais para novo mandato na Prefeitura

A 20 dias de encerrar este mandato, o prefeito reeleito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) se mostra otimista e esperançoso para 2017, principalmente por conta dos resultados das conversas e reuniões que teve recentemente com vários ministros em Brasília, onde foi articular a captação de recursos para investimentos.

Arthur aposta em uma retomada do crescimento econômico e no desenvolvimento e execução dos projetos que existem para a cidade. Ele aguarda a liberação de R$ 150 milhões do Ministério do Planejamento à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), destinados ao recapeamento das ruas do Distrito Industrial e revitalização do local e também já assegurou R$ 500 mil do Ministério do Turismo e R$ 150 milhões, do de Esportes.

“Estivemos com o ministro do Turismo que vai liberar R$ 500 mil para uma reforma no Paço Municipal. Por intervenção do deputado Marcos Rotta (PMDB), o Ministério dos Esportes vai nos passar R$ 1 milhão. O valor parece pouco, mas é bastante porque podemos fazer, com custo baixíssimo, reformas em campos esportivos e quadras de forma mais acelerada”, disse Arthur Neto. O prefeito reeleito destacou a presença do senador Eduardo Braga (PMDB), que lhe acompanhou nas visitas aos ministros em Brasília. “Como relator geral do Orçamento da União, foi ele quem fez uma negociação com cada ministro, procurando resguardar o espaço de Manaus”, acrescentou.

Ainda de acordo com Arthur, houve tratativas, por intermédio de Braga, no que diz respeito à construções e serviços de manutenção de escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Para ele, há a “inversão de uma equação perversa”, referente às responsabilidades financeiras no custeio para o pleno funcionamento dessas unidades.

“Venho batendo em uma tecla há muito tempo e, dessa vez, o ministro da Educação se sensibilizou e disse que vai estudar a situação. Para a construção de uma creche, por exemplo, entramos com 45% e o ministério com 55%, o que já é pesado para nós. Para mantermos uma unidade dessa em funcionamento, ficamos com 90% da responsabilidade financeira. É uma equação que não fecha e não nos permite expandir como gostaríamos”, disse Arthur, ressaltando que o valor da construção de uma unidade de creche é inferior à sua manutenção por um período de um ano.

Mas, diante das “bonanças” elencadas em entrevista exclusiva ao EM TEMPO, o prefeito faz questão de ressaltar que não há um prazo estimado para que os recursos, de fato, estejam na conta do tesouro municipal e que, tão logo estejam, pedirá para que o Ministério Público Federal (MPF) fiscalize a aplicação dos recursos. “É o zelo com a coisa pública”.

Sem unidade política

Se com o governo federal a relação foi restabelecida com a ascensão do presidente Michel Temer (PMDB-SP) e se tornou mais próxima e amistosa, o mesmo não se pode dizer da relação municipal com o governo do Estado. Arthur garante que de sua parte haverá educação e respeito por tudo que vier do governador José Melo (Pros) em benefício a Manaus, mas que não é mais possível uma “unidade política”.

“Nós tivemos uma série de percalços pelo caminho e eu não quero, a essa altura, emitir juízo de valor. Qualquer coisa que venha do governo do Estado será bem recebida por mim porque temos que alimentar caminhos de unidade. Não de unidade política, essa não acontecerá”, ressaltou.

“O governo Melo é de uma eleição que eu participei e tenho certas satisfações a prestar para o povo. Tínhamos o compromisso de taparmos os buracos do Distrito Industrial e alguns conjuntos que acabou não se realizando. Ele alega a crise que afeta todo o Estado e, se o problema é esse, eu desejo que ele supere essa crise o mais rápido possível para que honre os compromissos que tem com Manaus”, falou Arthur.

Compromissos honrados

Prestes a assumir seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Manaus – o primeiro foi entre os anos de 1988 a 1992 – Arthur Neto disse que divide esta atual gestão em dois momentos: 2013/2014 e 2015/2016. Para o prefeito, a “concretização” da crise econômica do país é o principal fator para esta divisão.

“O ano de 2013 foi de plena normalidade. O de 2014, nos dois últimos trimestres, já revelava a crise que viria, mas que não sentíamos tanto na pele porque mesmo com uma estagnação, com um crescimento negativo, apontava uma suposta ‘normalidade’. De 2015 para cá foram fortes recessões, a mais longa e perversa”, apontou o prefeito. Ele sublinhou que, ainda em 2007 quando era senador da República, já previa essa crise por conta dos sucessivos equívocos na política econômica das gestões petistas.

“Querer adotar uma política que não deu certo em lugar algum do mundo é como dar um cavalo de pau em um transatlântico em pleno oceano. Rejeitaram as políticas que vinha mantendo o país equilibrado”, disse Arthur. Ele ressaltou, no entanto, que mesmo com este cenário negativo, sua gestão se comprometeu com a adimplência da prefeitura, principalmente nestes dois últimos anos de mandato.

“Mantivemos nossos compromissos essenciais todos em dias. Não atrasamos nada. Temos um governo que não se envergou à crise e continuou vivendo e respirando apesar dela. E nossos investimentos são visíveis”, disse o prefeito. No próximo dia 19, por exemplo, ressaltou Arthur, vai inaugurar o Parque Residencial Manauara I, com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo. Além disso, acrescentou, ainda deve entregar nestes últimos dias mais de dez obras que estavam em andamento.

Rosianne Couto

Portal EM TEMPO