Arthur e Rotta vistoriam trabalhos noturnos na avenida do Futuro

Os trabalhos de recuperação da avenida do Futuro, na Zona Oeste de Manaus, avançam diuturnamente. Na noite desta sexta-feira (21) o prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice, Marcos Rotta, que também responde pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vistoriaram a obra.

A via recebe um novo asfalto, nova iluminação a LED e trabalhos de correção de sarjetas e meio fio. Durante a visita, o prefeito conversou com moradores e trabalhadores da Seminf e disse que quer fazer da avenida do Futuro uma obra com o padrão de qualidade de sua gestão.

“Nós estamos fazendo uma obra modelo nesta avenida que estava entregue às traças. Vamos também melhorar o canteiro central com a inclusão de paisagismo ornamental nos 1.8 mil metros dessa via”, declarou Arthur que lembrou o compromisso com os ciclistas e enfatizou que em obras que apresentem a possibilidade de inclusão de ciclovias ou ciclofaixas, a prefeitura irá construí-las.

“Temos 34 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Parece pouco, porém as ruas de Manaus não foram projetadas para suportar isso. Aqui, na avenida do Futuro, ela apresenta essa possibilidade e, por isso, estamos fazendo também a ciclofaixa”, afirmou o prefeito que na tarde desta sexta sancionou a Lei que cria o Dia Municipal do Ciclista.

