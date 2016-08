Arthur e Rotta são recebidos por 2 mil pessoas na Glória

A campanha para a reeleição de Arthur Neto à Prefeitura de Manaus não para de crescer. Embalados pelos números das pesquisas, que apontam a coligação Por Uma Só Manaus isolada na dianteira da preferência do eleitorado, Arthur e Marcos Rotta contam, cada vez mais, com grande adesão popular em suas atividades diárias. Prova disso foi a caminhada que aconteceu no bairro da Glória, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira (25).

Arthur Neto e Marcos Rotta contaram um público de aproximadamente duas mil pessoas para percorrer as ruas dos bairro. Eles andaram pela Glória até a rua Oswaldo Cruz conversando com moradores, sobre as obras realizadas na área e também ouvindo demandas da população.

“Aqui nós temos uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que funciona em horário estendido garantindo atendimento a quem trabalha. Na área de esporte e lazer reformamos uma quadra tradicional que há muito não tinha manutenção. Mas tenho escutado de todas as pessoas, sem exceção, que não existe a mínima segurança em Manaus”, disse o prefeito ao enfatizar que é necessário ter pulso forte para levar segurança à população.

O bairro da Glória ganhou iluminação a Led e teve reformada um das quadras mais tradicionais da Zona Oeste, onde ocorrem dezenas de eventos amadores todos os anos. A prefeitura atuou não só no bairro da Glória, mas também nos bairros adjacentes como Santo Antônio e São Raimundo.

A Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, por exemplo, estava em estado de abandono. O espaço, agora, atende moradores da Glória, São Raimundo, Compensa, Manda Brasa e Santo Antônio. A reforma foi frutos de uma parceria inédita com Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Recuperação asfáltica

Um dos grandes corredores viárias da zona Oeste, a avenida Padre Agostinho Caballero Martin recebeu nova pavimentação desde seu trecho inicial na Compensa, passando pelo Santo Antônio até o São Raimundo. Juntamente com o asfalto chegou a iluminação a LED, tornado a avenida trafegável e segura. Cerca de 20 ruas do bairro da Glória também receberam serviços de tapa buracos recentemente, o que agradou os moradores do local.

Yasmim de Souza Araújo irá votar pela primeira vez e já declarou seu voto para Artur e Rotta pelo trabalho realizado em Manaus. “Arthur recuperou o centro histórico e apresentou Manaus pro mundo. Temos melhoras na educação, na. Saúde e também em espaços para lazer. É a melhor opção é meu primeiro voto será dele”, disse a jovem eleitora.

