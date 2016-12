Arthur e Rotta são diplomados pelo TRE-AM

Na tarde desta segunda-feira (19) foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e estão aptos a tomar posse em seus respectivos cargos públicos, o prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), o vice Marcos Rotta (PMDB) e os vereadores eleitos na eleição municipal deste ano. A cerimônia de diplomação aconteceu no teatro do Centro Educacional Século, localizado na Zona Oeste de Manaus.

Durante o evento, o prefeito destacou as ações prioritárias para a nova gestão, que será focada ainda mais na redução do custeio da máquina pública. Só assim, conforme o prefeito, Manaus manterá a saúde financeira e continuará com a sua capacidade de investimento. Ele também falou sobre a infraestrutura da cidade.

“Assim como fizemos neste ano, estaremos focados em continuar enfrentando a crise econômica que, ainda em 2017, não deverá dar sinais de melhoras”, destacou Arthur. “Elencamos algumas prioridades para dar continuidade no trabalho que já iniciamos na área da mobilidade, com a implementação do BRT; em infraestrutura, dando uma repaginada nas vias do Distrito Industrial 1 e 2 com ajuda de recursos federais; e na garantia dos direitos dos nossos servidores”, completou.

O prefeito ressaltou, ainda, a importante parceria entre o seu partido, o PSDB, com o PMDB, partido do vice-prefeito Marcos Rotta e do presidente Michel Temer. De acordo com ele, esta união é fundamental para a captação de recursos junto ao Governo Federal. “Fico muito feliz com essa aproximação que está tirando Manaus do isolamento econômico e que certamente trará resultados muito significativos na qualidade de vida do povo manauara”, finalizou.

Para o vice-prefeito, Marcos Rotta, essa não é apenas uma união de partidos, mas uma união em favor da cidade de Manaus. “É um projeto muito maior para o futuro da capital do Amazonas e que me deixa muito satisfeito em estar ao lado de um político de grande experiência, ao mesmo tempo em que poderei retribuir toda a confiança em mim depositada”, afirmou.

Secretariado

Durante entrevista à imprensa, o prefeito afirmou que estão previstas algumas mudanças no secretariado municipal que, segundo Arthur Neto, serão para ajustar a administração do Executivo Municipal com aquilo que a população espera.

“Fizemos um bom governo e que foi aprovado nas urnas, mas que por si só não se basta. É preciso inverter algumas posições, trazer gente nova e faremos isso com muita tranquilidade a partir de janeiro do próximo ano”, concluiu.

A cerimônia de posse do prefeito está marcada para a tarde do o dia 1º de janeiro e acontecerá no Teatro Amazonas.

