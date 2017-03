Arthur e Rotta em busca de recursos para modalidade urbana de Manaus

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o vice, Marcos Rotta, estiveram reunidos ontem, no Rio de Janeiro, com a presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques. Na pauta, as possibilidades de financiamento para os projetos de mobilidade e outras áreas essenciais da capital amazonense.

Arthur apresentou à presidente uma síntese dos projetos BRT e aeromóvel, que estão em estudo para ser implantados na cidade como soluções de longo prazo para o transporte público.

“Foi uma visita muito feliz, porque a presidente Maria Silvia foi muito sensível aos nossos pleitos. O ponto-chave foi a mobilidade e vamos mergulhar fundo nesse campo para que possamos avançar na direção das soluções dos problemas que há muitos anos vêm se agravando em Manaus”, destacou o prefeito.

Em breve, a prefeitura deve anunciar se vai optar por um dos modais ou implantá-los de forma integrada. Ambos trazem vantagens do ponto de vista ambiental e de custos.

“Não tenho dúvida de que Manaus ganhará muito com essa parceria iniciada com o BNDES, que será um grande aliado na questão da mobilidade, da acessibilidade, do saneamento básico, dos resíduos sólidos e de outros assuntos importantes, para que possamos melhorar a cidade”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

Propostas

Além do sistema de mobilidade, a prefeitura levou ao BNDES propostas na área de iluminação e limpeza pública. A reunião foi acompanhada ainda pelos secretários municipais de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, Ulysses Tapajós, e de Comunicação, Marcos Santos. Outros encontros deverão acontecer entre os técnicos da prefeitura e do banco para consolidar as propostas apresentadas.

Exemplo

A presidente Maria Silvia afirmou que o BNDES tem recursos para a mobilidade, dentro das melhores condições possíveis. E citou o exemplo do Rio de Janeiro, que recebeu um grande projeto de mobilidade com reflexos muito positivos para a cidade.

Com informações da assessoria