Arthur e Rotta chegam ao Réveillon da Zona Leste

Faltando menos de 24 horas para a solenidade de posse, prefeito e vice, Arthur Neto e Marcos Rotta, chegaram à avenida Itaúba, por volta das 21h30, deste sábado (31).

Os dois chegaram juntos, acompanhados das esposas, para prestigiar o Réveillon da Zona Leste, promovido pela prefeitura de Manaus.

“Na época natalina fico mais introspectivo, reflexivo, mas esta data me deixa muito animado. A partir do segundo semestre as contas vão aliviar e nosso trabalho vai ficar mais fácil”, falou o prefeito, citando alguns recursos que vão chegar para a capital amazonense, por meio do Governo Federal.

Rotta, após 18 anos no parlamento, diz que há um misto de sentimentos para a nova fase que vai viver a partir deste domingo.

“Além da expectativa, há a segurança de ter o Arthur ao meu lado. Um homem respeitado, que sabe o que faz. Onde ele me quiser, estarei porque estou aqui para servir Manaus”, falou.

Arthur e Rotta ainda vão visitar as festas do Amarelinho, no Educandos e a da Ponta Negra, no Tarumã.

