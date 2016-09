Arthur e Marcelo lideram disputa pela prefeitura de Manaus, mostra Ibope

Na pesquisa Ibope encomendada pela Rede Amazônica, o candidato Arthur Neto (PSDB) à Prefeitura de Manaus lidera a corrida eleitoral e apresenta 42% das intenções de votos.

O segundo colocado é Marcelo Ramos (PR) com 20%. Já em terceiro lugar está Serafim Corrêa (PSB) que aparece com 10% de aceitação dos eleitores. A lista continua com José Ricardo (PT), no quarto lugar, com 6% das intenções de voto.

A quinta posição apresenta um empate entre Hissa Abrahão (PDT) e Silas Câmara (PRB), ambos com 5% das intenções de voto. O candidato Henrique Oliveira (SD) surge no sexto lugar da pesquisa totalizando 3%.

No sétimo lugar também ocorre um empate com Luiz Castro (Rede) e Queiroz (Psol), com 1%. Votos brancos e nulos somam 4%. Entrevistados que não sabem ou não responderam correspondem a 3% do total.

O estudo também apresenta o nível de rejeição dos candidatos. O maior índice é de Serafim Corrêa (26%). Na sequência, aparecem Queiroz (23%), Silas Câmara (22%), Artur Neto (19%), Henrique Oliveira (19%), Hissa Abrahão (15%), José Ricardo (15%), Luiz Castro (14%)e Marcelo Ramos (8%).

Mesmo com a rejeição de 19%, a pesquisa também mostra que os entrevistados afirmaram que a administração do candidato à reeleição Arthur Neto é, em sua maioria, boa, índice registrado com 41%.

As pessoas que afirmaram que a gestão da prefeitura é regular foram 35%. Os entrevistados que sinalizaram ser ruim ou péssima somam 23%. As pessoas que não souberam responder totalizam 2%.

Segundo o Ibope, 54% aprovam a forma como Artur vem administrando o município; 38% declaram que a reprovam. Aqueles que não sabem ou preferem não responder somam 8%.

Informações

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e está sob o protocolo número AM-07879/2016. A contagem dos dados foi feita a partir da entrevista com 805 eleitores entre os dias 10 e 15 de setembro. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de três pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em um levantamento anterior, realizado pelo instituto, entre os dias 20 e 23 de agosto, Arthur Neto tinha 32% de intenções de voto; seguido por Marcelo Ramos com 16%, Serafim Corrêa com 10%, Henrique Oliveira, Hissa Abrahão, Silas Câmara e José Ricardo com 5%, Luiz Castro e Queiroz com 1% cada. Brancos e nulos eram 8%, e indecisos somavam 3%.