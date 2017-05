Arthur dá posse a novos secretários municipais

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) confirmou o anúncio já adiantado há algumas semanas pelo EM TEMPO e deu posse a novos secretários na tarde desta segunda-feira (22).

Os novos secretários são o vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB), que assume a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf); o economista Marcelo Magaldi, que assume a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Marcel Alexandre (PMDB), que deixa o cargo para assumir a presidência da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU); além de Lourival Praia, que vai para a Secretaria Municipal de Economia e Finanças (Semef); e Isa Albuquerque, que assume a Manaus Previdência (Manausprev).

Em discurso de despedida, representando os profissionais que deixam a gestão municipal, o agora ex-secretário da Semef Ulysses Tapajós agradeceu a oportunidade ao prefeito e pediu que os colegas ajudassem o novo condutor do barco, anunciando que em tempos difíceis, o que tem sido feito até agora foi “louvável. “Ele não tem a chave que abre o cofre todo”, disse Tapajós, arrancando sorrisos amarelos dos presesntes.

O vice-prefeito Marcos Rotta assumiu o discurso entre os “novatos” e disse estar preparado para fazer uma verdadeira guerra contra os buracos na cidade. O prefeito demonstrou apoio. “Estamos com o caixa preparado, com a estrutura pronta”, ressaltou o prefeito Arthur.

Arthur Neto aproveitou a solenidade para reforçar que não vai mais concorrer a nenhum cargo eletivo e que seu período de disputa terminou. “Eu sou administrador e trabalharei até o dia 31 de dezembro de 2020. A partir do dia 1° de janeiro de 2021, quem sabe, eu aceito a proposta do Ulysses”, disse, referindo-se ao discurso do ex-secretário ao convidá-lo para gerir uma grande empresa dada a experiência adquirida durante o mandato à frente da prefeitura.

Líder na CMM

Com a saída de Marcel Alexandre da CMM, o novo líder do prefeito na Câmara é o vereador Joelson Silva (PSC). Ele concorria com Álvaro Campelo (PP) e Terezinha Ruiz (DEM).

A reforma

As principais mudanças foram a criação de novas pastas, como a Controladoria Geral do Município, que ganha independência administrativa e deixa de ser um órgão ligado à pasta de Finanças. A nova estrutura será presidida pelo economista Arnaldo Gomes Flores e vai cuidar de auditorias de controle interno e de conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos municipais, além de possibilitar a orientação e a supervisão técnica das atividades de fiscalização financeira da Administração Municipal.

Com a reforma, também foi efetivado o Fundo Social de Solidariedade, previsto na Lei nº 084/2017 e aprovado na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O órgão será presidido pela primeira-dama Elisabeth Valeiko e terá suas funções direcionadas à busca de financiamento de programas e ações para a solução de problemas de relevante alcance social, permanentes, crônicos ou de natureza temporária e cíclica, e ainda, promover outras ações de natureza social na área urbana e rural do município de Manaus.

“O Fundo irá representar um pouco do sentimento do Arthur pela cidade de Manaus. Faremos tudo com muito amor e muita responsabilidade social”, afirmou Elisabeth Valeiko, lembrando que a dedicação às ações sociais também tem um apelo pessoal muito forte. “Essa também foi uma promessa que fiz para que ele (o prefeito) recuperasse sua saúde”, finalizou.

Também foi criada a Secretaria Extraordinária de Articulações Políticas. Comandada pelo ex-vereador Luiz Alberto Carijó, a pasta terá a finalidade de ampliar as ações de controle social com participação popular, compartilhando as decisões administrativas e dando transparência, moralidade e legalidade ao processo de gestão da coisa pública.

Outra novidade na estrutura organizacional da prefeitura é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus, que irá regular a atuação das empresas concessionárias do Município, atuando em consonância com as ações de captação de recursos junto a iniciativa privada.

Vale destacar que algumas medidas previstas na reforma administrativa ainda serão submetidas à aprovação na Câmara Municipal de Manaus.

As demais mudanças estruturais correspondem a ajustes em pastas que serão mantidas, mas passam a assumir novas funções. Entre elas, a Secretaria Municipal Extraordinária (Semex) agora será Secretaria Municipal das Parcerias Público-Privadas, Projetos Estratégicos e Concessões, mantendo o foco de suas atividades na captação de recursos que possam ampliar os investimentos do Município nas melhorias necessárias para o desenvolvimento da capital.

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) perde sua subsecretaria de Juventude, passando a se chamar Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A então Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), absorve a subsecretaria de Juventude, mudando sua nomenclatura para Secretaria Municipal da Mulher, Juventude, Assistência Social e Cidadania.

Já a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) agora também concentra as atividades da Subsecretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab), modificando sua extensão para Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação.

Novo secretariado

Quanto ao secretariado, o prefeito disse que as mudanças se deram, em alguns casos, respeitando a decisão de cada secretário. A escolha dos novos nomes levou em consideração a confiança e a responsabilidade que se espera diante do poder público.

“Sou muito grato a cada um que serviu com tanto esmero ao povo manauara. O meu sincero obrigado”, comentou Arthur Virgílio. “Dos que entram espero compromisso e dedicação para fazer com que Manaus continue enfrentando suas dificuldades e se mantenha ilesa não somente à crise econômica, mas também à crise política que assombra o Brasil”, completou.

Responsável por colocar a capital do Amazonas em posição de destaque no que diz respeito à gestão austera e moderna, Ulisses Tapajós deixa a pasta de Finanças para tocar projetos pessoais. Assume no lugar dele Lourival Praia. A secretaria também perde as funções de Controle Interno, agora a cargo da Controladoria, delimitando-se como Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

Outro secretário que deixa o cargo é Homero de Miranda Leão, que desde 2014 esteve no comando da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O economista Marcelo Magaldi é quem assume a responsabilidade pelas ações de saúde do Município. Antes, Magaldi respondia pela Manaus Previdência, que passa a ser gerida por Iza Amélia Albuquerque de Castro.

Na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Audo Albuquerque foi substituído pelo vereador Marcel Alexandre (PMDB), que era líder do governo na Câmara Municipal.

NOVO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA DE MANAUS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

· Controladoria Geral do Município

· Casa Civil

· Procuradoria Geral do Município

· Casa Militar

· Secretaria Municipal de Comunicação

· Secretaria Municipal das Parcerias Público-Privadas, Projetos Estratégicos e Concessões

· Secretaria Extraordinária de Articulações Políticas

· Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

· Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação

· Secretaria Municipal de Infraestrutura

· Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

· Secretaria Municipal de Limpeza Urbana

· Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

· Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação

· Secretaria Municipal da Mulher, Juventude, Assistência Social e Cidadania

· Secretaria Municipal de Educação

· Secretaria Municipal de Saúde

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Autarquias

· Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus

· Fundo Social de Solidariedade

· Instituto Municipal Planejamento Urbano

· Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Superintendência Municipal de Transportes Urbanos

· Manaus Previdência

Fundações

· Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

· Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

