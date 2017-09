Arthur Bisneto assume Casa Civil da Prefeitura de Manaus

Prefeito levou em conta para nomeação “experiência política e o bom relacionamento do deputado com o secretariado” – foto: Divulgação

Aos 37 anos e com cinco mandatos eletivos, o deputado federal Arthur Virgílio Bisneto assume nesta sexta-feira, 1° de setembro, a chefia da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. O anúncio foi feito nesta tarde tarde, durante inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nogueira da Mata, no bairro Zumbi, zona leste de Manaus.

De acordo com a assessoria, a decisão do Prefeito Arthur Neto, levou em conta a larga experiência política e o bom relacionamento do deputado com o secretariado. Para o prefeito, tais atributos qualificam o secretário-chefe da Casa Civil à coordenação política dos projetos do Executivo Municipal e a relação institucional com a Câmara Municipal de Manaus.

Casa Civil

A Casa Civil é responsável pela coordenação dos atos legais do Executivo Municipal e pela relação institucional da Prefeitura com as demais esferas do Poder Público. O chefe da Casa Civil tem a responsabilidade de articular com os demais secretários a execução dos programas e ações da municipalidade em consonância com as normas vigentes.

“Estarei próximo dos demais secretários para trabalharmos juntos pela nossa cidade. A determinação do prefeito é que neste momento em que a eficiência de nossa gestão vem sendo reconhecida nacionalmente, nós tenhamos a responsabilidade maior ainda se darmos retorno à sociedade com execução de mais projetos e programas que melhorem a vida dos manauaras”, disse Arthur Bisneto.

Leia também: Projeto de Arthur Bisneto prevê punição maior para excesso de lotação em vans e ônibus

Arthur Bisneto

Arthur Bisneto tem um mandato de vereador (2001-2003), três de deputado estadual (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014) e um de deputado federal (2014-2017) do qual se licencia para assumir a missão de contribuir com a Prefeitura de Manaus. “Pela primeira vez na minha carreira serei nomeado para um cargo público. Tenho muito orgulho de poder contribuir com nossa cidade fazendo uma grande gestão. Farei parte de uma equipe técnica de secretários, coordenada pelo prefeito Arthur Neto, que está deixando sua marca em Manaus como uma das gestões reconhecidamente mais exitosas da História”, afirmou.

Cargo de confiança

O Pleno do Supremo Tribunal Federal já legislou sobre o assunto em se tratando de cargos de confiança. “Quando o art. 37 refere-se a cargo em comissão e função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos. Os cargos políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos na ADC nº 12, porque o próprio capítulo VII é Da Administração Pública enquanto segmento do Poder Executivo. Sabemos que os cargos políticos, como por exemplo, o de secretário municipal, são agentes de poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do artigo 37. Somente os cargos e funções singelamente administrativos são alcançados pela imperiosidade do artigo 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os secretários municipais, que correspondem a secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e ministros de Estado, no âmbito federal.” (RE 579951, Voto do Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgamento em 20/08/2008)

Bisneto não receberá salário pago pela prefeitura

Após a nomeação no Diário Oficial do Município (DOM), a disposição do deputado à Prefeitura de Manaus será encaminhada à Mesa da Câmara dos Deputados com os proventos do Legislativo Federal, sem ônus para o município, ou seja, Bisneto não receberá salário pago pela Prefeitura.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Prefeitura de Manaus firma convênio de R$ 167 milhões para educação

Arthur garante que instabilidade política do Estado passará longe da administração municipal

Arthur dá posse a novos secretários municipais