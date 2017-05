Arthur antecipa obras e lança pacote de verão em Manaus

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) decidiu antecipar o pacote de obras de verão na cidade, com a chegada do fim do período chuvoso. Mais de 400 homens estarão envolvidos na recuperação das ruas da Cidade Nova 1, 2, 3, 4 e 5, além de 23 núcleos do bairro e dos conjuntos Osvaldo Frota, Canaranas e Francisca Mendes.



De acordo com o prefeito, cerca de 200 quilômetros de recapeamento, incluindo tapa-buraco reforçado com brita e pedra rachão, além de drenagem, meio-fio, sarjeta e iluminação pública, serão priorizados. Ao todo, quase 400 ruas serão atendidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nos próximos meses.

A ação é a primeira de um pacote de verão que chegará às demais zonas, dentro de um cronograma estabelecido pela Prefeitura.

“É uma megaoperação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo feito por administração direta, ou seja, com recursos próprios da prefeitura”, afirmou Arthur Virgílio.

Dentre as demais áreas mapeadas para serem atendidas pela Seminf estão o São José, na zona Leste, além de outros bairros da região central da capital e outras zonas.

Os trabalhos

Logo após o lançamento das ações, o prefeito já se dirigiu à rua 225, do núcleo 21, para acompanhar o início dos trabalhos na localidade, onde conversou com os moradores. A via será contemplada com iluminação de LED.

Segundo a Unidade Gestora de Projetos Municipais​ de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM – Energia), somente na Cidade Nova já são mais de 2.700 pontos de LED instalados.

