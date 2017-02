Arthur abre ano letivo na rede municipal e anuncia novo concurso na Semed

A rede municipal de ensino iniciou o ano letivo de 2017 com mais de 240 mil estudantes distribuídos nas 491 escolas da cidade. A cerimônia de abertura das atividades escolares ocorreu na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 10h, na Escola Municipal Silvia Helena Bonetti, localizada no Ramal do Açará, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. A aulas dos estudantes de Educação Infantil iniciarão na próxima segunda-feira (6).

Cerca de 46.340 são novos alunos oriundos de escolas particulares, de outras cidades ou que começaram a estudar pela primeira vez. De acordo com prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), o desafio para o novo ano letivo é encerrar as atividades com 95% dos alunos da rede municipal alfabetizados.

“Assumimos também o compromisso de melhorar a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 15%, em relação ao ano de 2015, quando ocorreu a última avaliação. Isto é, pularemos de 5,4 para 6,2 nos anos iniciais, que são do 1º ao 5º ano e saltar de 4,3 para 4,9 nas series do 6º ao 9º”, informou o prefeito.

A Secretária Municipal de Educação, Kátia Schweickardt, afirmou que uma das exigências será as atividades envolvendo a leitura das crianças.

“A proposta para a educação infantil é promover leitura diária nas unidades escolares, com o intuito de potencializar esse fator, fazendo com que os alunos desenvolvam linguagem oral e escrita, além de exercícios que trabalhem a psicomotricidade das crianças com o projeto Caravana da Educação Física na Educação Infantil”, relatou a secretária.

Para a dona de casa Mariana Pereira, 55, a expectativa é grande já que é a primeira vez que sua filha Clara Brasil, 5, vai estudar. “Ela (Clara) está empolgada para começar a estudar, gostamos muito da escola. Tenho como sugestão que o prefeito abrisse mais um portão nos fundos da escola para facilitar o acesso das crianças”, disse.

Novo concurso público

Arthur Virgílio anunciou, durante a coletiva, que prefeitura vai realizar novo concurso público na Secretária Municipal de Educação (Semed) para a contratação de novos professores.

“O município necessita de mais educadores e esse é o nosso compromisso em 2017, o investimento na educação das nossas crianças e adolescentes”, disse.

Lanche escolar

Segundo a assessoria de comunicação da Semed, a distribuição da merenda começou no dia 25 do mês passado. O primeiro abastecimento contou com aproximadamente 900 toneladas de alimentos distribuídos nas unidades escolares de toda a área urbana, rural e ribeirinha.

Matrícula pelo aplicativo

Ainda de acordo com a assessoria, foram realizadas 71.021 matrículas de novos alunos e 25.652 transferências, por meio do aplicativo de celular desenvolvido pela empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), mostrando eficiência e praticidade no atendimento à população.

Bárbara Costa

EM TEMPO