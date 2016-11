Artesãs ‘formiguinhas’ diversificam pontos de vendas em busca de clientes para seus produtos

As vendas de produtos artesanais sofreram o impacto negativo da crise econômica que atinge o Amazonas e tiveram queda de até 70%, segundo o grupo de mulheres artesãs intitulado ‘Artesanato Itinerante Formiguinhas’.

Para enfrentar a crise, as artesãs ‘formiguinhas’ levam sua criatividade às ruas e feiras de Manaus, como farofas artesanais, decoração temática de cozinha, artigos feitos de palete, sandálias, doces e salgados, artesanato da cultura indígena e amazônica e até frutas processadas em potes, explorando um novo mercado. A última aparição do grupo reunido aconteceu na feira organizada especialmente para elas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), na sede do órgão, na semana passada.

Kamila Ribeiro, 27, usou a criatividade para transformar em negócio um trabalho da faculdade, na área de gestão financeira. São as farofas artesanais misturadas a ingredientes como carne assada de panela e banana, bacon calabresa e banana, charque com banana, farofa de piracuí com banana, pirarucu à casaca, bolinhos de piracuí e macaxeira. Cada pote sai ao custo de R$ 5.

Há 4 meses, apenas, na atividade, e dois meses no grupo, Kamila faturava R$ 200 por dia nas vendas da faculdade e nas feiras esse valor chegava a R$ 350 por dia. Em todas as feiras, ela se inscreve para participar e faturar. “Comida consigo vender bastante, pois tem saída e o setor não sente tanto a crise. Onde você levar as farofas vai conseguir vender. Nessas feiras, faz sucesso”, relata.

Já a professora aposentada, Célia Pio, 66, vende decoração de casa com temas diversos dos períodos do ano, como Páscoa e Natal, há mais de dez anos. Os preços variam de R$ 10 e R$ 12 para porta guardanapo e até R$ 70 para os trilhos de mesa. Célia reclama que as vendas foram afetadas pela crise econômica, ocasionando queda de quase 70% nas vendas que faz aos domingos na feira da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. “Em tempos bons eu faturava R$ 500 por feira, mas agora, caiu tanto o rendimento nos últimos tempos que não chega a R$ 200”, conta.

Frutas em potes

Aproveitando um mercado pouco explorado em Manaus, Francielli Campagnolli, 27, trabalha há quase um ano com frutas processadas, que são colocadas em potes de vários sabores, ao preço de R$ 5. Ela também vende frutas in natura, como limões, laranja e manga, ao preço de R$ 3 o quilo e de R$ 5, dois quilos.

Até chegar aos potes, Francielli faz um aproveitamento das frutas que tem no sítio e empório da Família Campagnolli, localizado no quilômetro 960 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde existe uma variedade maior que 100 frutas, entre as cítricas são mais de 15 qualidades. Aquelas que não são vendidas in natura, são processadas para ter maior valor agregado.

Francielli informa que chega a gastar até R$ 5 mil com o custo de produção e com a mão de obra de quatro pessoas, além do gás. Sem querer revelar o faturamento, ela afirma que dá apenas para girar o capital investindo em mais estrutura como máquinas e balanças. “Quero primeiro melhorar a infraestrutura e no futuro vai ficar mais fácil definir custo de produção e diferenciar o valor dos potes, que agora são vendidos todos com o mesmo preço”, observa a artesã.

Valorização

A coordenadora do grupo, Sandra Duarte, 42, que também é artesã, trabalha com paletes, e está no ramo há 12 anos, tendo participado até de feiras internacionais. Sandra declara que o artesanato ainda é pouco valorizado pelo amazonense. “O nosso público não é o turista, mas sim as pessoas que aqui vivem. Elas precisam aprender a valorizar o trabalho dos artesãos”, afirma Sandra.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO