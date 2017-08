Artesanato, moda e decoração: Mundial Art começa nesta sexta

Outro atrativo durante os dez dias é o Espaço Gastronômico – Divulgação

Que tal um pedacinho do mundo em tua casa ou no teu escritório? É o que Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração quer te proporcionar ao voltar, pela sexta vez, à Manaus. Entre os dias 1 a 10 de setembro, expositores da Guatemala, Turquia, Bali, África do Sul, o exótico artesanato amazônico e de outras cidades brasileiras, receberão o público das 15h às 22h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O ingresso para a feira vai custar R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia). Crianças até 10 anos não pagam.

De móveis europeus a rendas nacionais e tapetes persas, de pedras semipreciosas a bijuterias e biojoias da Amazônia, de móveis egípcios a lustres e louças da Turquia, a Mundial Art surpreende por sua abrangência e envolvimento. São cento e vinte artesãos ligados diretamente ao evento, sem contar os envolvidos indiretamente por se tratar de produções familiares.

“A feira é uma grande vitrine para o artesanato nacional e mundial que oferece oportunidades para o profissional revelar e escoar sua produção artística, além de ser uma expressão do comportamento das diferentes sociedades do mundo e o compartilhamento de sua cultura”, afirma a coordenação da Mundial Art.

Outro atrativo durante os dez dias é o ‘Espaço Gastronômico. “Além de comidas típicas do Norte, será oferecida para venda a grande novidade do mercado de frutas considerada superalimentos (de alto teor em fitonutrientes com elevados benefícios para a saúde): a Goji Berry, importada do Tibet (vendida na feira de forma desidratada). A fruta, originária do sul da Ásia, tem propriedades benéficas para a saúde comprovada em pesquisas. Possui alta concentração de vitamina C, antioxidantes, aminoácidos, é rica em ferro e outros minerais”, adiantou a coordenação.

A feira tem como objetivo ser um evento de compras, entretenimento e cultura para as famílias da cidade e turistas.

Produtos oferecidos na feira

Tapetes, utilidades domésticas, joias da Amazônia, bijuterias, almofadas, jogos de cama, toalhas de mesa, lustres e louças, especiarias, vestuário, redes, pedras semipreciosas, móveis, cerâmica, objetos de madeira e osso, corais e pérolas, dentre outros artigos de diferentes países.

Países Participantes

Brasil, Índia, Turquia, Paquistão, Síria, China, Japão, Emirados Árabes, França, Guatemala, Peru, Equador, Indonésia, Bali, Coréia, Tailândia e África do Sul.

Cidade e Estados Participantes

Distrito Federal, Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco.

Sobre a Mundial Art

Há 30 anos, a Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração é uma realização da Associação do Bem-Estar dos Artesãos Cearenses e já percorreu todo o território nacional com a diversidade da cultura mundial em seu artesanato exposto para comercialização.

