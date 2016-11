Artecena apresenta 11 espetáculos no Teatro Manauara

A Escola de Teatro Artecena inicia nesta quarta-feira (30) no teatro Manauara às 19h, a 9ª Edição da Mostra Artecena, com 11 espetáculos teatrais, nove números de canto e a estreia do musical ‘Carmem em Revista’, em homenagem à grande artista e cantora Carmem Miranda.

Serão três dias de amostra, de 30 de novembro a 2 de dezembro, quarta, quinta e sexta, com 180 alunos e atores em cena. E espetáculos para todas as idades e de todos os gêneros. O público poderá escolher quais espetáculos vai querer assistir.

No primeiro dia, haverá dois espetáculos teens que abordam assuntos típicos e tabus dessa faixa etária, fazendo com que o público reflita, mas também se divirta com ‘A Turma’ e ‘Do Not Disturb – Adolescentes em crise’ com direção de Emille Nóbrega. Nessa mesma noite, o espetáculo ‘As Estrelas D’, de Leonel Worton, retratando as diversas formas de amor, também estará em cartaz. Além dos três espetáculos, foram preparados números musicais de ‘Funny Girl’, ‘Finding Neverland’ e ‘Love’s Maze’, do Musical By Jeeves.

No segundo dia, 1º de dezembro, a noite será toda dedicada à criançada, com quatro espetáculos teatrais: ‘Quem matou o Leão’, ‘A Bruxinha que era boa’, ‘O segredo das encantadas’ e o clássico ‘Alice no país das maravilhas’, assim como os números musicais com as princesas, ‘Bela Adormecida’, ‘Branca de Neve’ e ‘Pequena Sereia’.

No último dia de mostra, sexta-feira, a plateia terá o privilégio de assistir a estreia do musical que homenageia e conta a história da Pequena Grande Notável, Carmem Miranda, com muito samba, marchinhas e os clássicos ‘O quê que a baiana tem’, ‘Tico-tico no fubá’ e ‘Aquarela do Brasil’, dentre muitos outros sucessos que serão encenados e cantados por artistas da companhia Artecena. Nessa mesma noite, ‘A maravilhosa história do sapo Tarô–Bekê’, um conto de Márcio Souza que vai encantar todas as idades, desde crianças a adultos. E para fechar com chave de ouro a maratona de espetáculos, ‘O julgamento de Branca Dias pela Santa Inquisição’, de Dias Gomes, e o clássico ‘Geração Trianon’.

A direção geral do evento é de Kamila Jeniffer e Roger Barbosa. Com mais de vinte profissionais técnicos, produtores e cenógrafos, “estamos muito felizes com a evolução da Mostra Artecena que a cada ano cresce não só na qualidade, mas também junto ao público Amazonense” conclui a diretora Kamila Jeniffer.