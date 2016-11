Arte em grafite homenageia a floresta amazônica em centro comercial de Manaus

As ações em comemoração pelos 25 anos do Amazonas Shopping foram contínuas ao longo do ano e a mais recente é a intervenção artística do grafiteiro ‘Raiz’, que levou o colorido das artes de rua para uma das principais portas de entrada do centro comercial, na Djalma Batista.

A intervenção foi feita na letra-caixa que, desde o começo do ano, chama a atenção do público para essas duas décadas e meia de interação do shopping com a cidade. Com nova ‘roupagem’, a peça ganhou cores que homenageiam a maior floresta do mundo.

A pintura foi especialmente criada pelo grafiteiro e estudante de artes visuais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Raí Campos, o ‘Raiz’, que usou técnicas autorais, baseadas no stencil graffiti.

A utilização do verde e amarelo na intervenção de ‘Raiz’, segundo o próprio artista, representa a grandiosidade da Floresta Amazônica sendo iluminada pelo astro-rei, o sol. Além do colorido, a peça ganha um tom ainda mais regional com a inserção de grafismos indígenas e borboletas da região.

Com a expressão ‘#Amazonas25anos’, a letra-caixa foi criada como um dos espaços para os frequentadores registrarem a relação de afetividade com o centro comercial que há 25 anos atua em Manaus.

A ‘nova cara’ do letreiro traz realismo aos frequentadores do mall pioneiro da cidade. Quem passa pela frente do shopping vê, literalmente, borboletas pousando na letra-caixa

