Arte circense será apresentada neste domingo no Parque dos Bilhares

O Parque Ponte dos Bilhares será palco para a apresentação, no próximo domingo (9), do Projeto Roda na Praça, que reúne artistas circenses e de várias outras expressões culturais com números de malabarismo, dança contemporânea, palhaçaria, pirofagia, entre outras atrações, na Praça da Fogueira.

A iniciativa faz parte do projeto Bilhares pela Cultura, que tem como finalidade oferecer atrações culturais aos frequentadores do logradouro, sempre aos finais de semana, com apresentações inicialmente aos domingos, das 19h às 20h30, na primeira e segunda etapas do parque.

O Projeto Roda na Praça é formado por dez integrantes que utilizam os espaços públicos para mostrar a sua arte, seja nas ruas, praças ou parques. Ana Oliveira, coordenadora do grupo, explica que a intenção é experimentar a expressão artística nas suas diversas formas estando nas ruas e logradouros públicos onde há um fluxo de pessoas que permite uma troca intensa. As apresentações são gratuitas.

“O Parque Ponte dos Bilhares sempre foi um local bem frequentado e de convivência da família, e nada melhor do que levar a arte para que o espaço possa ser revitalizado culturalmente”, afirmou Ana.

Desde o último mês de dezembro, os artistas estão desenvolvendo as atividades do Roda na Praça. Os artistas já se apresentam quinzenalmente na Praça de Alimentação do Dom Pedro, sempre às 20h. Além do Parque Ponte dos Bilhares, neste domingo, eles estarão também no Parque Cidade da Criança, no Aleixo, dia 15, a partir das 17h.

