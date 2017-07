Arsarm intensifica fiscalização para festa de aniversário de Manacapuru

Serviços serão avaliados em Manacapuru – Divulgação

Por conta do aniversário de 85 anos de Manacapuru (distante a 69 quilômetros da capital), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) intensificou a fiscalização nas saídas de Manaus. O município é um dos destinos mais procurados pelos que embarcam na rodoviária Huascar Angelim, na Zona Centro-Sul de Manaus. Estima-se que mais de 20 mil pessoas utilizem transportes intermunicipais durante os cinco dias de festa.

Conforme a Arsam, os passageiros que utilizarem o serviço de transporte rodoviário intermunicipal em linhas regulares de ônibus ou veículos fretados, como micro-ônibus, táxis e vans, terão a segurança de seus trajetos reforçada pela fiscalização de 30 servidores da agência, que atuarão na verificação de itens obrigatórios de segurança desses veículos, em parceria com o Instituto Municipal de Transportes Terrestres (IMTT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran).

Os principais pontos de abordagem serão a ponte Phelippe Daou, rodovia AM-070 e a rodoviária Huascar Angelim. Ocorrerão fiscalizações fixas (barreira do Miriti) e volantes, ou seja, onde houver grande fluxo de veículos. As ações começaram na última quarta-feira, às 6h, e encerram às 23h de domingo (16).

Ainda de acordo com a Arsam, serão conferidos o cumprimento dos 17 horários disponíveis para Manacapuru, a lotação adequada, pois não é permitido passageiros em pé, o cumprimento de gratuidades aos idosos, menores, pessoas portadores de deficiência ou aposentadas por invalidez e, principalmente, a condição de segurança dos veículos. Se houver maior demanda, serão exigidos ônibus extras.

Segurança

É recomendada chegada com antecedência aos pontos de partida. Será coibido o transporte clandestino de passageiros. “Por estar sujeito à fiscalização e controle do Estado, o transporte regular é mais seguro. Sem esse controle ou de qualquer outro regulamento, o clandestino não é obrigado a prestar um serviço de acordo com os padrões estabelecidos. Em situação irregular, está sujeito a apreensão, impedindo o passageiro de chegar ao seu destino. Não há seguro obrigatório em caso de acidentes, não há cumprimento de gratuidades a quem possui o benefício, não há garantias”, informou o diretor-presidente da Arsam, Fábio Alho.

O serviço de transporte intermunicipal de passageiros deve ser prestado de forma eficiente, segura e contínua. Garantir a qualidade desse serviço é uma das atribuições da Arsam, que dispõe sobre a prestação desses serviços para regular e fiscalizar os ônibus de linhas intermunicipais e os veículos que realizam o fretamento eventual de passageiros, que devem ser autorizados pelo órgão regulador.

Gratuidade

Em cumprimento à legislação pertinente, reforçada pela lei 3.006/2005 e pela resolução 002/2009/Arsam, é garantido o transporte gratuito, bem como a venda com desconto de 50% do valor do bilhete, para pessoas com deficiência, idosos maiores de 60 anos, crianças menores de 10 anos, desde que acompanhadas de responsável, policiais em serviço, aposentados por invalidez e alunos devidamente uniformizados, apenas durante o período letivo.

Denúncias ou reclamações poderão ser encaminhadas diretamente aos fiscais da Arsam nos pontos de apoio.

Aniversário de 85 anos de Manacapuru:

A partir desta quarta feira (12), o município de Manacapuru, a 87 quilômetros de Manaus começa a comemorar seu aniversário de 85 anos. A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, preparara uma ampla programação que pretende atrair 120 mil pessoas durante os cinco dias de festa. De quarta-feira até domingo (16). A atração principal desse ano é o cantor Michel Teló que se apresentará no sábado dia 15.

Para iniciar a celebração dos 85 anos da cidade, uma festa voltada ao segmento infantil será realizada e o parque de diversões de Manacapuru será liberado para a criançada das 12h às 18h. Em seguida, haverá um show com o grupo Miraculous, do Rio de Janeiro e encerrando a programação do dia, às 20h ocorrerá a abertura do concurso do mister e miss Manacapuru, que contará com o show da cantora Ades Schneider.

Na quinta-feira(13), será a final do concurso de mister e miss Manacapuru. O vencedor ganhará uma bolsa integral de estudo em uma universidade de Manaus. Após o resultado, a festa terá a apresentação da dupla João Victor e Rodrigo. Uma das novidades é o retorno do sorteio da ordem de apresentações das cirandas, durante o festival que acontece em agosto.

Já no sábado (15), a programação começa no balneário do Miriti, com um palco alternativo, DJs e bandas locais. No início da noite, será apresentada a madrinha da cidade. À 0h, acontece o tradicional discurso do prefeito, seguido das queimas de fogos e os parabéns. O grande show será comandando pelo cantor Michel Teló, que sobe no palco à 0h30, trazendo para Manacapuru a turnê “Baile do Teló”, baseada no DVD de inéditas, gravado em São Paulo, em 2015.

O público vai poder conferir as novas “Diz aí Teló”, que ganha a participação de Seu Jorge pelo telão, “Hoje Tem” e “Ah tá Peraê”, com Michel tocando bateria enquanto empolga a plateia.

No último dia de festa (16), o palco continua no Miriti. A partir das 18h, o evento segue para o parque do Ingá e será voltado para o público religioso, com a participação do grupo Unidos pela Fé, formado pelos padres Joãozinho e João Carlos e a cantora Joana.

Com informações da assessoria

