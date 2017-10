Arsam intensifica fiscalização durante o feriado

Em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Juizado da Infância e Juventude e a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) realiza, nesta quinta-feira, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, uma intensa fiscalização nas principais saídas de Manaus. O objetivo é reforçar a segurança dos condutores e passageiros nas rodovias do Estado do amazonas.

O diretor de Transportes Intermunicipais, Joarez Nogueira, afirma que, em média, 50 agentes vão atuar durante o feriado. As escalas serão por meio de rodízio para que todos os horários sejam preenchidos e os postos de fiscalização estejam em funcionamento 24h por dia, devido ao grande fluxo de saída dos veículos da capital.

Leia também: Centro e shoppings adotam horários diferenciados para o próximo feriado

Desde o início da semana, o novo diretor-presidente da Arsam, coronel Walter Cruz, promove reuniões e faz planejamentos de gestão. De acordo com o coronel, a fiscalização desta quinta-feira tem como proposta monitorar o cumprimento das normas de trânsito, evitando acidentes durante o percurso e valorizando a vida.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Fametro recebe nota 4 na avaliação do MEC e aguarda título de Centro Universitário

Casal é preso por desvio de R$ 6 milhões da Unimed em Manaus

Após conhecer rapaz na internet, jovem desaparece e deixa filho de 4 anos