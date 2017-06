Arraial na Zona Norte terá atendimento grátis de saúde nesta sexta-feira

Os atendimentos vão ser feitos de 19h as 21h nos Centro de Convivência da Cidade Nova – Fotos: Divulgação

Nesta sexta-feira (9), alunos do Centro Literatus (CEL) fazem atendimento gratuito de serviços de saúde à população que for ao Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Eles ficam no local entre 19h e 21h passando informações sobre algumas doenças e de como se prevenir delas. E quem for, ainda vai poder se divertir e degustar deliciosas comidas juninas, no arraial do Centro de Convivência.

Serão abordados temas como hipertensão arterial, diabetes, câncer de mama, além de outros assuntos, como de acidentes domésticos, saúde bucal. Além disso, empresas parceiras vão realizar alguns exames, como hemograma completo ou algo mais simples, como glicemia, pressão arterial e até massagem relaxante. E o melhor: tudo de graça.

E os papais e as mamães podem ficar despreocupados, pois o espaço vai dispor de área lúdico para as crianças.

As crianças terão um espaço lúdico para aprender

Doações

Quem visitar o evento ainda poderá se inscrever no concurso de bolsas de estudos da instituição para áreas técnicas e auxiliares. E ainda ajudar o Abrigo Coração do Pai, com a doação de um quilo de alimento não perecível, com exceção de açúcar.

A bolsa será concedida mediante uma prova realizada no dia 18 de junho. Os cinco primeiros colocados receberão bolsa integral. Do sexto lugar ao 20º o descontos chega a 50%. E a partir do 21º colocado, as bolsas são de 10%.

Para se inscrever no concurso de bolsas, além do quilo de alimento, deve-se levar documento de identidade e CPF.

Com informações da assessoria.

EM TEMPO