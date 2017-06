Arraial do Parque da Criança premia rei e rainha caipira

A programação continua neste domingo (25) – fotos: Mauro Smith/Semjel

Quem foi ao Parque Cidade da Criança neste sábado (24) viu uma grande Festa Junina voltada ao público infantil. Aproximadamente 1,5 mil pessoas acompanharam o Concurso Rei e Rainha Caipira, a encenação teatral de casamento caipira, brincadeiras infantis, a quadrilha do parque Cidade da Criança e a pintura facial junina. Neste domingo (25), a partir das 14h, a programação continua com as quadrilhas “Caipira Na Roça da Betânia”, “Brotinhos de Petrópolis” (adulto e infantil).



“Temos tantos arraias na cidade durante essa época, realizados pela Prefeitura de Manaus, e porque não uma Festa Junina para o público infantil. A festa é para as crianças, mas a família toda se diverte. Esse é o compromisso do prefeito Arthur Neto com a população, levar o lazer e opções de entretenimento para a comunidade”, declarou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Barros.

O ponto alto da Festa foi o Concurso Rei e Rainha Caipira, no total 27 crianças entre 3 à 12 anos participaram da brincadeira que premiou pelos quesitos avaliados, originalidade, alegria e desenvoltura, Pietro da Silva, 3, e Emilly Lopes, 9, como Rei e Rainha do Arraial do Parque Cidade da Criança. Os dois ganharam brinquedos, os segundos e terceiros casais de finalistas receberam brindes.

Vinda da cidade de Iranduba, Emily levou para casa o prêmio de Rainha do Arraial do Parque. “A gente ficou sabendo da festa junina pelas redes sociais, aí resolvemos vir. É bom oferecer essa opção para as crianças”, contou Lucilene Andrade, mãe de Emilly, que completou. “Estou muito feliz, viemos de longe, mas valeu a pena. Ganhei meu primeiro concurso”, afirmou com sorriso no rosto.

Entre os mais novos participantes, Pietro, de três anos, foi eleito pelos jurados o Rei do Concurso realizado no Parque da Criança. “Para nós, mães, é uma felicidade muito grande”, contou Nathália Bianca, mãe de Pietro. “Eu sempre trago ele pra brincar aqui. É uma opção de graça e segura para trazer os nossos filhos”, completou.

O Casamento Caipira entre “Melancia” e “Coco verde” chamou a atenção da criançada no Parque. “Muito bom. A minha filha parou de brincar só pra assistir a apresentação do casamento. Sempre trago minha filha aqui é uma ótima opção de lazer para as famílias”, declarou Jéssica Santos que estava com a filha Ester Melo, 4.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, e está localizado na Av. André Araújo, com acesso pela Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, Zona Centro-Sul.

